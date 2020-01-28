Удивительные вещи, которые мы никогда не видели

В нашем мире существует масса удивительных вещей, которые дано увидеть не всем. Чтобы подобных вещей стало чуточку меньше, а мы увидели намного больше в нашей жизни — предлагаем заглянуть в этот любопытный пост.

Карандаш перфекциониста

Выход космического корабля на орбиту земли, фото с борта МКС

Конец таблицы Microsoft Excel

Мытье головы в космосе

Скорее всего след этот оставил Базз Олдрин

Кенни из «Южного парка» без капюшона

Домохозяйка из мультфильма «Том и Джерри» (обычно в кадре присутствовали лишь ее отдельные части тела и только в одном кадре ее показали целиком)

Крошечный кенгуру внутри сумки своей матери

Шаровая молния

Птенец голубя

Золотой автомобиль в Дубае

Скафандр Нила Армстронга и след на Луне

Место, где сделан знаменитый кадр для заставки рабочего стола Windows

Экзотические питомцы

Кроты, на самом деле, немногим больше мыши и могут уместиться на ладони

Фейерверк