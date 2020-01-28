Удивительные вещи, которые мы никогда не видели

В нашем мире существует масса удивительных вещей, которые дано увидеть не всем. Чтобы подобных вещей стало чуточку меньше, а мы увидели намного больше в нашей жизни — предлагаем заглянуть в этот любопытный пост.
Карандаш перфекциониста
Выход космического корабля на орбиту земли, фото с борта МКС
Конец таблицы Microsoft Excel
Мытье головы в космосе
Скорее всего след этот оставил Базз Олдрин
Кенни из «Южного парка» без капюшона
Домохозяйка из мультфильма «Том и Джерри» (обычно в кадре присутствовали лишь ее отдельные части тела и только в одном кадре ее показали целиком)
Крошечный кенгуру внутри сумки своей матери
Шаровая молния
Птенец голубя
Золотой автомобиль в Дубае
Скафандр Нила Армстронга и след на Луне
Место, где сделан знаменитый кадр для заставки рабочего стола Windows
Экзотические питомцы
Кроты, на самом деле, немногим больше мыши и могут уместиться на ладони
Фейерверк