Как Дмитрий Медведев объяснял необходимость переименования милиции в полицию?

Медведев КП В 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев. Он сразу же объявил о необходимости серьезных реформ в России. И переименование милиции в полицию — одна из таких реформ.

В данном случае мы рассмотрим аргументацию Дмитрия Анатольевича Медведева о том, почему нужно было переименовывать милицию в полицию. Ведь все-таки нельзя просто заявить, что нужно переименовать — и все на этом. Такие вещи всегда требуют объяснений.

При этом заметим, что реформа — как и большая часть реформ Медведева — была непопулярной, то есть население относилось к подобному переименованию либо негативно, либо скептически.

Объяснения Медведева

Дмитрий Медведев (бывший президент России)

READ В пригороде Баку загорелся торговый центр, есть пострадавшие

Дмитрий Медведев заявил, что необходимость переименования милиции в полицию вызвана тем, что милиция — пережиток СССР, а в СССР милиция была неэффективным органом, и таким образом из-за названия неэффективность переносилась и на современные реалии.

Соответственно, необходимо переименовать неэффективный орган в орган заведомо эффективный и профессиональный. Медведев прямо заявил, что полиция у людей ассоциируется с профессионализмом, тогда как милиция с неэффективностью.

Итоги реформы

Объяснение Медведева было странным и необоснованным. Но итоги у реформы были. Во-первых, на неё бюджет затратил 2 миллиарда рублей; во-вторых, штат полиции был сокращен на 20%; в-третьих, прошла переаттестация.

По мнению министр внутренних дел Владимира Колокольцева, реформа не привела ни к каким положительным результатам, и проводить её реально не было никакой необходимости.

READ Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного брата

Александр Евсеевич Хинштейн изучал последствия реформы спустя 5 лет, и отметил, что в целом она была неэффективной, а переаттестацию, которая проходила во времена Медведева, Хинштейн назвал «профанацией».