Раздельный сбор мусора не прижился и разделил мнение граждан России

В Москве с 1 января официально введён раздельный сбор отходов. По мнению наших чиновников, разделение отходов на сухие и мокрые позволит сделать качественный рывок в налаживании сбора вторсырья для переработки. Но так ли это?В столице на контейнерных площадках города теперь установлены два типа баков для отходов — серый и синий. В серый должны складываться мокрые отходы, в том числе остатки пищи и гигиенические принадлежности, в синий — сухое вторсырьё.Конкретно в синий бак просят выбрасывать бумагу, пластик, стекло и металл. Если верить тому, что написано на самих контейнерах и на контейнерных площадках, то сдавать можно, например, совершенно любой пластик, не загрязнённый пищевыми отходами. Однако пластиковые отходы, которые производят жители Москвы, состоят из нескольких видов полимеров, и не все из них легко перерабатываются. Чтобы не загружать жителей «лишней» информацией, предлагается затем в специальных местах проводить досортировку собранного вторсырья.

Что происходит на контейнерных площадках?

Организация и наполнение конкретной контейнерной площадки зависят от оператора вывоза отходов округа и от эксплуатирующей организации. Например, в Донском районе Южного округа можно увидеть площадки не только с баками для вторсырья и смешанных отходов, но и сетки для сбора пластиковых бутылок. Также некоторые дворники отдельно аккуратно укладывают картон и плотную бумагу, а отдельные жители предпочитают складывать и свою макулатуру так, чтобы она не помялась и не испортилась в синих баках, куда могут попасть и мокрые отходы, ведь не все жители знают или замечают, что синие баки предназначены для сухого вторсырья. Организация и наполнение конкретной контейнерной площадки зависят от оператора вывоза отходов округа и от эксплуатирующей организации. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Нередко бывает и так: створки ворот площадки покрашены в синий и серый цвета, и за ними должны стоять соответствующие контейнеры, но они либо отсутствуют, либо перепутаны местами, либо закрыты. При этом закрытые контейнеры — это не так плохо, в них лишний раз не кинут ненужный мусор. Но человеку, который захочет сдать туда вторсырьё, будет физически сложно его открыть.»Я до сих пор не понимаю, как устроена система раздельного сбора отходов в нашем районе. Синий бак за заграждением не виден, его трудно отличить от остальных, никакой просветительской работы в районе не ведётся. Если специально интересующиеся этим люди, возможно, еще будут вчитываться в буквы на заграждении и тратить время на поиски нужного контейнера внутри площадки, то я, например, этого не делаю, так как не сортирую отходы, я не понимаю, куда и как они потом уезжают и что всё-таки можно, а что нет складывать в синий контейнер», — рассказала Царьграду Наталья Горбунова, жительница района Ивановское Восточного округа столицы.У экологического движения «РазДельный сбор» есть конкретные замечания к организации раздельного сбора в столице. Руководитель московского отделения движения Валерия Коростелёва прокомментировала Царьграду свою позицию: «Правила визуального оформления будущей системы раздельного сбора, очевидно, сформулировал человек, не знакомый с темой. Перекрашивание контейнеров гораздо хуже для эффективности сбора, чем использование новых контейнеров-сеток. Контейнеры замурованы в павильоны и не видны. Они без крышек, что увеличивает их засор обычным мусором. Это подтвердила сортировочная станция на Владыкино, куда уже начали привозить отдельным синим мусоровозом содержимое перекрашенных контейнеров. Наклейки плохо видны, в них есть ошибки, их надо часто переклеивать из-за износа». Перекрашивание контейнеров гораздо хуже для эффективности сбора, чем использование новых контейнеров-сеток. Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва» В качестве возможных путей решения движение предлагает постоянно писать обращения в разные органы власти (правительство Москвы, департамент ЖКХ), управы, муниципальным и городским депутатам, управляющим организациям и вывозящим компаниям, обращая внимание на то, что происходит в конкретном районе.

Наиболее вероятная судьба московских отходов

Многие жители города не верят в то, что отходы действительно поедут на переработку. И основания у них для этого есть. В Москве пока действуют несколько операторов по вывозу мусора, и каждый из них имеет договоры с компаниями, занимающимися его утилизацией. Куда и как вывозится сырьё на переработку, из жителей мало кто знает. При этом всем известно, что в основном столичные отходы захораниваются в Московской области и соседних регионах и частично уничтожаются на двух мусоросжигательных заводах в Руднево (Восточный округ) и на улице Подольских Курсантов в Южном округе.Москва только вступила в мусорную реформу, которая была запущена два года назад на федеральном уровне, поэтому операторы по вывозу отходов пока есть не в каждом округе. Для того чтобы реформа заработала, каждому региону требуется иметь Территориальную схему по обращению с отходами. Московская была принята и опубликована накануне Нового года. Но, как это ни парадоксально, ничего нового и указывающего на то, что реформа по обращению с отходами действительно начнётся, в ней нет. Хотя, к радости многих, нет и локации по складированию московских отходов на теперь уже всем известной станции Шиес Архангельской области.Что же будут делать с мусором? Распределять по свалкам в соседних регионах, некоторые из них красиво называют технопарками. Это прежде всего Калужская и Владимирская области. В эти регионы, согласно Территориальной схеме, уедут 24 миллиона тонн отходов в течение десяти лет. Сообщается, что в Калужской области один миллион тонн будет отсортирован уже в 2020 году, по Владимирской области точной информации нет. В документе в одном месте говорится о сортировке, в другом — исключительно о захоронении. Раздельный сбор и подготовка отходов для переработки на мусоросортировочном заводе в Москве. Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Часть мусора будет размещена в комплексах по переработке в Московской области. Это тоже обычные свалки, но с помещениями, где можно сортировать и компостировать отходы. Основное назначение этих пунктов — производство РДФ-топлива, то есть, по сути, красиво упакованного мусора для последующего сжигания на цементных и прочих производствах.Но большая часть отходов, согласно документу, будет по-прежнему захораниваться. Это касается как «отсортированного» жителями мусора, переработка которого не планируется или пока невозможна, так и смешанных коммунальных отходов Москвы.Мусоросжигательных заводов в Подмосковье в схеме пока нет, так как они ещё не построены. В дальнейшем этот документ будет постоянно дополняться и корректироваться, и они там появятся. В Территориальной схеме указаны предприятия, которые перерабатывают некоторые виды пластика, металл, стекло и бумагу. Но нет никаких целевых показателей по переработке конкретных фракций вторсырья. С учётом недавно принятых поправок к законодательству, позволяющих считать сжигание видом переработки, именно это, вероятно, будет происходить с потенциальным вторсырьём либо на РДФ-производстве, либо на мусоросжигательном заводе. Это предположение небеспочвенно ещё и потому, что в документе нет ни слова об экологическом просвещении, о соблюдении иерархии обращения с отходами, где сжигание и свалки, согласно законодательству, должны стоять на последнем месте, а также ничего не говорится и о контроле за внедрением системы раздельного сбора.При этом отдельные мусорные операторы, возможно, будут продолжать продавать часть наиболее ценного вторсырья переработчикам. Объёмы этих материалов невелики, зато дадут им возможность рассказать о своём вкладе в циклическую, то есть преимущественно безотходную экономику.Однако это не означает, что раздельного сбора в Москве не происходит. Многие жители самостоятельно сдают отсортированное вторсырьё на акциях экологических движений, используя специальные сервисы и пункты приёма на давно известных площадках типа завода «Флакон».Очень важно, по мнению экологов, чтобы мусорная реформа всё-таки заработала по-настоящему в московских дворах, чтобы жителям, сортирующим отходы, не приходилось ездить в другой конец города или ждать акций, чтобы сохранять ценные ресурсы для повторного использования, а не для сжигания.Копейкина Виктория