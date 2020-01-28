Бизнесмены подтвердили стагнацию спроса зимний отдых Алтае из-за привычек высоких цен

Ситуация с продажами зимних поездок на Алтай последние несколько лет почти не меняется: некоторый всплеск интереса наблюдается лишь в новогодний период, в остальное время базы почти пусты. Несмотря на попытки оживить спрос, до весны в регионе, как и прежде, закрывается большинство объектов инфраструктуры. Исключение – санатории в Белокурихе, пишет электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Зима остается низким сезоном для Алтая, исключая январские каникулы. «В этом году со спросом на алтайские новогодние праздники мало что изменилось. По-прежнему, только Белокуриха остается самым популярным и востребованным направлением», – подтвердил изданию директор компании «Плот» Александр Смирнов.

Не наблюдает турбизнес динамики и в продажах Горного Алтая, причем, уже давно. Новые туркомплексы высокого уровня там появляются редко, а количество круглогодичных и вовсе снижается. «Особого спроса на зимний Алтай в этом году не было. На Белокуриху спрос был, но на стандартном уровне. Быстро разобрали места на новогодний период на все тех же популярных базах в Горном Алтае. Их не так много – «Алтика», «Турсиб», «Орлиное гнездо». Замены, которые мы предлагали тем, кто потом запрашивал именно эти комплексы, не устраивали клиентов. В общем, спрос на теплые моря у нас был активнее. Все же мы живем в Сибири, и зимой многие предпочитают полететь на неделю к морю, чем заплатить те же деньги за отдых в Горном. Ведь расценки там соответствующие», – рассказала директор компании «Бархатный сезон» Татьяна Албински.

Однако туркомплексы, которые работают в алтайских горах зимой, не могут не ставить довольно высокие цены на размещение – им нужно окупить работу в отопительный сезон. Поэтому уже второй год многие турбазы, которые ранее открывались хотя бы на новогодний период, остаются законсервированными до весны. «По сравнению с предыдущим годом объектов, которые не закрылись на зиму, гораздо меньше, примерно на 30 %. Особенно это касается больших комплексов, что связано с затратами на их отопление. Почему? Нерентабельно. Чтобы было рентабельно, надо обеспечить спрос на всю зиму, а не только на Новый год», – сказала директор компании «Охота» Наталья Белоусова.

С этим согласилась директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева. «Чтобы расконсервировать базу, требуются большие затраты. А цены поднимать уже некуда, поэтому в последние годы они почти не повышаются», — пояснила эксперт.

Не в пользу турбизнеса продолжает играть и тренд на самостоятельный туризм. Он усиливается, и отсутствие новых популярных объектов размещения этому способствует. Даже клиенты, которые поначалу обращались к турагентствам, чтобы организовать свой зимний отдых на Алтае, спустя несколько лет идут в комплексы, где уже побывали. Таким образом, инициативы властей по активизации круглогодичного туризма на Алтае пока сталкиваются с объективными трудностями, преодолеть которые не удается.