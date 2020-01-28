ТВ — псевдообразовательный ресурс, подавляющий интеллект народа

«Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания», — однажды без капли стеснения произнёс глава Сбербанка Герман Греф и озвучил либеральную концепцию по «оглуплению» населения России. Отечественное кино показывает сплошь «российскую чернуху», на телевизионных шоу собака-гипнотизёр усыпляет взглядом зал: всё это нам «скармливают» за наши же деньги.Телепередачу «Удивительные люди», которая выходит на федеральном телеканале «Россия 1″, посмотрели миллионы зрителей. В видео немецкий шпиц по кличке Принцесса якобы гипнотизирует участников шоу. 15 человек сидят на коленях и внимательно смотрят на собаку. От одного взгляда на шпица гости передачи начинают по очереди падать на разложенные перед ними подушки. Эксперты называют программу символичной: людей гипнотизируют точно так же — насыщают умы зрителей различным медиамусором, формируя массу, склонную к манипуляциям.»Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять ими и манипулировать будет чрезвычайно тяжело, — отмечал на ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. — Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, когда люди будут получать не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков и политологов и огромные машины, которые спущены на голову средств массовой информации, которые как бы независимы». Федеральные СМИ, существующие на бюджетные деньги, с удовольствием включаются в игру по «штампованию дураков». Чем больше трэш-воздействия на умы аудитории, тем более востребованным становится такой контент, принося рейтинги и деньги рекламодателей.»Проблема телевидения и интернета — гонка за рейтингом, который сегодня стал фактически Богом для всех СМИ, — заявил депутат Государственной думы Николай Валуев. — Конечно, зачастую нравственность отодвигается на второй план. Российское законодательство отсекает откровенную «чернуху». Если бы и этого не было, то тогда бы мы имели картинку ещё хуже».Работа по гипнотизированию аудитории началась не сейчас, а много лет назад, уверен актер, кинорежиссёр и сценарист Иван Охлобыстин. При этом главной движущей силой подобного продукта является лозунг «пипл хавает».»Пипл действительно всё хавает, — с сожалением заметил Иван Охлобыстин. — А кино, телевидение, масс-медиа в том виде, в котором они сейчас существуют, — это мощнейший рычаг влияния на сознание. Людям навязывают, что дрязги, склоки, чужие беды, извращения — это интересно, такой ненасильственный гипноз Милтона Эриксона. День ото дня тебе вбивают в голову одно и то же, что тебе интересно это. В итоге тебе становится интересно».

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Шевкин согласился с тем, что «оглупление» населения — это осознанная и выстроенная политика либералов во власти. Специалист отмечает, что манипуляторы, подобные Герману Грефу, добрались не только до средств массовой информации, но и до образования.Для того, чтобы управлять умами людей, они предпочитают ограничивать количество качественных знаний, сужать взгляд на мир, — рассказал Александр Шевкин. — Человека сейчас стараются учить тому, что он будет использовать в своей профессии. Мы уже дошли до терминологии «человек одной кнопки»: ничего не умеет, умеет только на кнопку нажимать.Заслуженный учитель России уверен: в образовании и культуре необходимо вернуться к общекультурному контенту, который опирается на традиции.»У нас вырастают дети, которые не знают, когда была Великая Отечественная война. Это страшно и больно», — заключил Шевкин.Повышению уровня общего образования не способствовал переход на систему ЕГЭ. «Единый госэкзамен — это не про проверку знаний, — уверен ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, — а про удачу и теорию вероятности».»Я ради эксперимента сел, не читая вопросы, ставил плюс-минус, плюс-минус, там было, по-моему, 50 вопросов, — вспоминает Садовничий. — Потом открыл глаза и прикинул, сколько я получил. Тройку. То есть если наугад ставить плюс-минус, то половину угадаешь по теории вероятности».При этом просвещённым человеком в России быть дорого: книги по 800 рублей, театр по 3-5 тысяч и выше.»Сводить ребёнка в театр, сходить самому, посетить музей становится не по карману обычному гражданину России, особенно в глубинке, — отметил председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. — А программы по государственной поддержке нет. То же самое с фильмами — билеты в кино в Москве стоят 700-800 рублей. И вопрос: какое по качеству это кино? Даже если в России при господдержке снимаются хорошие фильмы — добрые и заставляющие задуматься, — то мы их не видим в кинотеатрах. Это происходит потому, что у нас не работает протекционистская политика в отношении русской культуры». «Сводить ребёнка в театр, сходить самому, посетить музей становится не по карману обычному гражданину России, особенно в глубинке». Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Специалисты надеются, что новое правительство, которое пришло на смену кабинету министров Медведева, наведёт порядок и в культуре, и в образовании. Либеральная концепция «Люди — управляемая биомасса» не должна быть центральной идеей России. Русский человек — умнейший. Если зайти в цех, где собирают американский «Боинг», — сплошь русская речь. Важно этот интеллектуальный потенциал не растерять.Иваткина Мария