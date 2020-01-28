Малица, коми и еще 5 примеров экстремальной одежды народов Крайнего Севера

Одежда очень широкая. Чтобы можно было спрятать руки вовнутрь к телу. Внизу вставлен шнур. Ноги поджимаются вовнутрь и подол затягивается. Как и капюшон. Получается кукуль.Вот таймырская одежда: В нём и спят, зарывшись в снег.Рукава длинные. Обычно при бодрствовании они держат кисти рук в перчатках внутри рукавов. Стреляют в перчатках, вынимая руки из рукавов, а за нарты хватаются через рукав. Пальцы не мёрзнут.Кухлянка, камлейка и еще 5 примеров традиционной одежды народов Крайнего СевераЗима вступила в свои права, и хотя на западе России пока с оговорками можно ходить и в пальто, мы решили обратиться к тайному знанию — традиционной одежде народов Крайнего Севера. Сколько можно эксплуатировать экипировку лесорубов и полярников, какой же это херитейдж? То ли дело алеуты, чукчи, эскимосы и иже с ними — аборигенное население самых суровых климатических зон нашей планеты. Аналоги малицакоми, ханты и др. аткукэскимосы

Кухлянка

Глухая меховая куртка из шкуры оленя. Зимой носится в два слоя: наружный (мехом наружу) и внутренний (мехом внутрь) , в тёплое время — в один. Ворот в расслабленном положении широкий, но продетая через него верёвка из сухожилий позволяет при надобности затянуть.Если все затяжки растянуть, то кухлянка становится больше похожа на накидку. Насквозь продувается ветром и в ней не жарко. Ещё один часто используемый элемент — пояс, на который вешали ножи, кисеты и другую необходимую амуницию. Степень защиты от холода у кухлянок настолько высока, что охотники зачастую в них же и остаются спать на открытом воздухе в тундре, используя куртку как спальный мешок. Надевали кухлянку на голое тело. Дело в том, что мех северного оленя пористый и через капилляры влага от пота отводится наружу. Кухлянка остаётся сухой. И вши в оленьем мехе не живут.По сути, дизайн кухлянок универсален для множества самых разных народов Крайнего Севера. Региональные различия, конечно, есть, но не такие уж существенные: где-то к такой конструкции пришивают рукавицы, где-то капюшоны, где-то специальные нагрудники. Но материал (хотя некоторые племена предпочитали использовать шкуры нерп) и покрой оставались неизменными. А знаменитое слово «парка» — его эскимосская этимология всплывает в каждой статье про N3B — означало также куртку из оленьей кожи, просто с удлинённым задним подолом, капюшоном и распашную. Вообще, на территории современной России такая конструкция была, скорее, более характерна для женщин, но «американские эскимосы» использовали её зимой в качестве верхнего слоя.

Камлейка

Есть у народов Крайнего Севера и свои дождевики — камлейки. С виду эта куртка похожая на зажёванную модель SI или Isaora и с определённой точки зрения действительно может претендовать на статус технологичной одежды. Камлейка — это глухая рубаха с капюшоном, которую обычно надевали в качестве внешнего слоя на меховые малицы или кухлянки, а морские зверобои — на охоту. Такая рубаха делалась из кишок и горловой ткани морских млекопитающих: моржа, нерпы, сивуча. Особая текстура таких тканей фактически не пропускала воду и снег, защищая мех основной куртки и комфорт носящего.

Унты

Слово «унты» произошло от эвенкийского «унта», то есть «обувь». Подобные сапоги изготавливали из оленьих или заячьих камусов, то есть шкуры с ног животного. Подошву у обуви делали из стриженой шкуры оленя, а изнутри унты обшивали мехом. В большинстве случаев особой высотой они не отличались, однако если сапог был высоким, то под коленом его стягивали вздержкой. Классическим элементом является инкрустация бисером или вышивкой. Внутреннюю стельку унтов делали по возможности из войлока, что обеспечивало дополнительный комфорт носящему. Кстати, вариация унтов из овчины стала излюбленным предметом гардероба лётчиков времен Первой мировой, так как позволяла сохранять ноги в тепле даже в условиях экстремальных высот и открытой кабины.

Штаны меховые

Для обозначения наиболее распространенного низа народов Севера — меховых штанов — каких-либо оригинальных терминов нам не известно. Однако именно их в том или ином виде носили и носят почти все обитатели северных широт. Зимой принято надевать сразу две пары или же, как у эскимосов, поддевать под такие штаны — внимание — меховые (!) чулки (Торбоза).Штаны на лямках. Достигают подмышек. Тоесть на груди четыре слоя меха. Два на штанах и два на кухлянке. Есть откидывающиеся клапана между ног для отправления естественных надобностей. Между унтами и торбозами накладывают сухой мох. Когда он намокнет, его меняют. Сушиться в тундре негде.На том военном комбезе торбоза пришиты к комбезу. Что нерационально: торбоза, как всякие носки, быстро изнашиваются. И ради них менять весь комбез нерационально. Проще заменить торбоза.

Рукавицы кокколо (Перчатки!)

Рукавицы, как и обувь, вышивались из камуса молодых оленей. Другим широко используемым материалом была ровдуга — замша из оленьей или лосиной шкуры. (Лосей на Таймыре нет)Недостаток традиционной одежды один: на неё надо 3-4 оленя и 3 месяца женской работы.Не напасёшся. Можно попробовать заменить материал на изделие химпрома, Хотя не уверен, что такой материал есть. А если его создать, то сколько он будет стоить?Но дизайн вырабатывался тысячелетиями и улучшение его невозможно.