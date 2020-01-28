Технология управления обществом в обход сознания

Детский психолог, публицист Ирина Медведева и педагог, писатель Татьяна Шишова беседуют c одним из основателей проекта «Научи хорошему» Дмитрием Раевским о том, каким образом можно управлять массовой аудиторией в обход сознания, прежде всего через СМИ и массовую культуру.

Эпоха «Великого комбинатора»

Современные условия жизни можно назвать временем «великого комбинатора». И хотя на каждом углу мы не встречаем памятники герою романа «Двенадцать стульев» Остапу Бендеру, но именно его дело и его жизненные принципы сегодня доминируют во многих общественных сферах. Каждый, наверное, вспомнит случаи, когда он попадался на уловки производителей или продавцов товаров и услуг, от приобретения которых получаешь больше проблем, чем пользы. Или сталкивался с необходимостью обращаться в сервисный центр по поводу вновь купленного технического устройства (бытовая техника, телефон, медицинский прибор и т.п.) — иногда нам проще выкинуть постоянно ломающуюся вещь и сходить в магазин за новой.

Многие даже не подозревают, что причиной тому является запланированное устаревание — создание производителями товара с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки. А чего стоит повсеместная агитация использовать кредитные деньги? На международных экономических и банковских форумах всерьёз рассматривают низкую закредитиванность населения, как одну из проблем развития экономики. Но по сравнению со сферой СМИ и «массовой культуры», все эти мерчендайзеры и менеджеры, предлагающие «покупку в рассрочку», «быстрые займы» и прочую якобы «помощь», выглядят просто детьми, играющими в песочнице. Они работают с отдельными клиентами по прописанным правилам и ловят в свои сети достаточно наивных граждан. А действительно масштабные и профессионально сделанные манипуляции, ориентированные на широкую аудиторию, протекают по линии крупных информационных агентств, телеканалов, продюсерских центров, кинокомпаний и музыкальных брендов. Именно в этой сфере, основным товаром которой служит «СЛОВО», работают наиболее опытные комбинаторы. И хотя их товар зачастую распространяется бесплатно, но приносит он очень большие прибыли.

Как управлять собой?

Чтобы разобраться в том, каким образом можно оказать влияние на поведение отдельного человека или группы, надо в первую очередь понять, как человек управляет собой. И здесь без «скучной» теории не обойтись – той самой, которую большинство привыкли пропускать мимо ушей. Поэтому для лучшего запоминания, мы привяжем её к яркому образу. В нашем случае это будет капитан круизного лайнера, стоящий за штурвалом и вдохновенно смотрящий вдаль.

Глядя на эту картинку, представьте себя на месте капитана корабля.

Насладившись красивым морским пейзажем и открывающимися перед вами безграничными возможностями, вы начинаете проверять, каким образом корабль поддаётся вашему управлению. Вращая штурвал то в одну, то в другую сторону, вы замечаете, как у судна появляется крен и солнце плавно перемещается по небосводу, свидетельствуя об изменении курса. Вы чувствуете себя уверенно и легко, и, глядя на вас со стороны, у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что вы и есть тот, кто управляет этим судном. Но так ли это?

Посмотрев с высоты птичьего полёта на движение судна, мы вскоре увидим, что оно маневрирует хаотично, что, несмотря на продолжительное плавание, корабль так и остался в том районе, откуда и начал свой путь. А капитан, так гордо возвышающийся на капитанском мостике, всего лишь пребывает в иллюзии управления кораблём, потому что у него нет самого главного – ЦЕЛИ. Если нет цели – то невозможно управлять. Для закрепления образа представьте себе самолёт, который взлетел с аэродрома, но не знает, куда ему надо лететь. Чем для него завершится такой полёт? В лучшем случае — жёсткой посадкой где-то посреди поля, в худшем – гибелью всех пассажиров и экипажа, когда закончится топливо. Абсолютно аналогичная ситуация и с человеком, который, став взрослым и войдя в самостоятельную жизнь, так и не задал себе самого главного вопроса «Зачем я живу?», ответом на который должен был бы стать список целей и жизненных ориентиров. Если у вас нет конкретных целей и вы не знаете, куда вы движетесь, то вы похожи на того капитана, бездумно вращающего штурвал туда-сюда и пребывающего в иллюзии управления кораблём.

Осознанная жизнь начинается с ответа на вопрос «зачем я живу?» и создания упорядоченного списка целей, которых вы хотите достигнуть. Определив цели, вы можете сопоставлять все свои действия с тем, приближают они вас к заданным целям или отдаляют, и опираясь на эти показатели, управлять собой. Если у вас нет целей, то вы не можете управлять собой, а значит – вами будет управлять кто-то другой.

Разберём постой пример. Если человек одной из важных целей своей жизни определил «создание крепкой семьи и рождение здоровых детей», то с алкоголем, табаком и прочими наркотиками, отравляющими организм и дурманящими сознание, ему уже автоматически будет не по пути. Он найдёт себе альтернативные варианты отдыха и расслабления, которые не только не вредят здоровью, но и приносят пользу – например, физкультура, творчество, командные игры и так далее. Если же человек, выйдя из-под опеки родителей, так и не задумался над тем, куда он двигается, или по какой-то причине поставил пункт «развлечение по пятницам» по степени значимости выше «создания здоровой семьи», то вполне возможно, что для него вечер пятницы станет «символом пьянки», что активно насаждается в общество через многие СМИ.

Итак, с первым главным пунктом мы разобрались: жизнь человека можно назвать осознанной только лишь в том случае, если он знает, зачем он живёт. По мере личного развития и расширения кругозора список целей человека может меняться, и это нормально. Главное – он должен быть, пусть не идеальный, но тот, который вы сами себе определили. Теперь снова мысленно возвращаем себя на наш капитанский мостик. У нас есть цель, и мы знаем, куда плыть. Определив по компасу требуемое нам направление движения, мы задаём нужный курс и отправляемся в путь. Ветер наполняет наши паруса, корабль уверенно рассекает волны и впереди нас определённо ждёт светлое будущее, так ведь? Не совсем. Впереди нас находятся отмели и подводные рифы, и если мы продолжим двигаться заданным курсом, то впереди нас ждёт кораблекрушение и в лучшем случае участь Робинзона Крузо. О чём же мы забыли? О том, что надо наметить этапы своего движения и проложить безопасный маршрут. А для этого всякому капитану корабля жизненно необходима карта. И чем более детально и грамотно составлена эта карта, тем меньше чрезвычайных ситуаций возникнет на пути. Что же является аналогом карты для человека, размышляющего над тем, как ему достигнуть поставленных целей? Его мировоззрение.

Два типа мировоззрения

Мировоззрение – это совокупность всех образных представлений об окружающем мире, формируемых с рождения и на протяжении всей жизни. Всё что узнаёт человек с того момента, как он впервые открыл глаза, начал слышать, чувствовать, читать и познавать, занимает то или иное место в его мировоззренческой картине. И также как географические карты могут отличаться по масштабу, типу отображаемых объектов и степени достоверности, так и мировоззрение людей может носить принципиально разный характер. Про некоторых говорят, что у них в голове хаос и калейдоскоп. Сегодня они делают одно, а завтра – противоположное.

Про других, наоборот, — говорят, что они хорошо понимают все процессы, видят причинно-следственные связи, умеют прогнозировать ситуацию и выполнять сложные и многоуровневые задачи. Почему жизненный корабль у одних людей разбивается о скалы, а у других благополучно ловит попутный ветер? Зачастую причина оказывается как раз в качестве нашей «карты», то есть мировоззрения, и в том, насколько оно адекватно отражает действительность. Поэтому осмысленное отношение к информации, поступающей в мировоззрение, — жизненно необходимое условие для того, чтобы наша «карта» формировалась целостной и достоверной.

Технология манипуляции

Вернёмся к примеру с человеком, добавившим в список своих жизненных целей пункт «создание крепкой и здоровой семьи». Предположим, что вечером после работы он приходит домой и решает немного отдохнуть, сидя перед телевизором. Включив Первый канал, он попадает на передачу с Еленой Малышевой, которая совместно с именитыми врачами рассказывает о том, что регулярное употребление алкоголя не только не вредит, но даже полезно для здоровья. Потому что алкоголь, например, растворяет холестериновые бляшки (в умолчаниях остаётся, что он растворяет и всё остальное в нашем организме). На сцене демонстрируются страшные макеты закупоренных сосудов, спасти которые может только бутылка «качественного» вина. Малышева ссылается на Британских учёных, присутствующие в студии профессоры с важным видом кивают головами, зрители улыбаются и аплодируют. Белоснежный медицинский халат Малышевой сверкает, а из её уст доносятся сладкие речи о том, что вино к тому же защищает от радиации, развеивает скуку и помогает наладить отношения с противоположным полом. Посмотрев научно-познавательную передачу, наш герой решает развлечься и включает другой телеканал, по которому идёт боевик.

Персонаж фильма, чьей силе и ловкости позавидует любой настоящий спортсмен, после очередного спасения мира празднует свою победу в баре, поднимая тосты за дружбу и справедливость. Ещё немного пощёлкав телеканалы, послушав новый музыкальный клип БИ-2 «Какой русский не пьёт виски» и немного улучшив себе настроение юмором из Comedy Club на тему того, что не «пить в нашей стране невозможно», отдохнувший телезритель мирно засыпает. За время его сна вся усвоенная за день информация в психике ещё раз обрабатывается и занимает положенное место в мировоззрении. И так как просмотр телевизора протекал в расслабленном режиме, без какого-либо критического восприятия, то алкоголь на уровне подсознания приобретает множество чудесных свойств, благодаря которым он постепенно становится не противником человека в создании здоровой семьи, а «другом и помощником».

Теперь звук чокающихся бокалов и всякая алкогольная тематика у нашего телезрителя начинает вызывать положительные эмоции, так как подсознательно вся эта сфера для человека оказывается наполненной созидательными смыслами. Ведь наши эмоции и желания, причины которых нам самим бывает совсем непросто объяснить (для этого надо как минимум остановиться и серьёзно задуматься), напрямую связаны с алгоритмами, заложенными в нашем подсознании, и образами, сформированными в мировоззрении. А что может быть эффективнее управления желаниями и эмоциями человека?

Вот именно на этом уровне и работают главные современные комбинаторы, знающие, что человеком можно управлять, воздействуя на его мировоззрение и формируя ложные стереотипы и неправильные представления об окружающем мире. Не надо никого ни в чём убеждать и спорить. Просто создавай так называемый «развлекательный контент» и вкладывай в него всё то, что требуется привнести в жизнь твоей аудитории: пошлость, алкоголь, наркотики, гламурные бренды, потребительство, извращения, эгоизм и так далее. Любители развлекаться всё это благополучно усвоят и постепенно начнут воплощать в своей жизни, а если их будет большинство – то и в жизни всего общества.

И с этой точки зрения Голливуд – это не «фабрика грёз», а «фабрика желаний», тех самых, в погоне за которыми многие тратят впустую свою жизнь. Для того чтобы лучше осознать, насколько велико влияние подобного управления, давайте задумаемся, как протекает процесс обучения вождению автомобиля. На первом этапе человек изучает правила дорожного движения, запоминает знаки, разбирается в устройстве двигателя и так далее. Затем вместе с инструктором садится за руль и получает первые уроки вождения. Обычно они протекают очень напряжённо: ладошки потеют, педали нажимаются не те, внимания на всё не хватает. Но вот, наконец, экзамены сданы, и мы начинаем водить машину самостоятельно. Не проходит и месяца, как управление автомобилем не только перестаёт доставлять какие-то хлопоты, но наоборот – начинает приносить радость. Ещё через какое-то время процесс вождения полностью переходит в автоматический режим, и мы можем спокойно общаться или слушать музыку, находясь за рулём. В этот момент за управление автомобилем и ситуацию на дороге отвечает наше подсознание. А теперь представьте, что ваше подсознание на различные модели поведения запрограммировали не вы сами, как в случае с автомобилем, и даже не ваши родители, искренне желающие вам добра, а кто-то, сидящий по ту сторону экрана и преследующий свои корыстные цели? И задумайтесь о том, какое количество людей сегодня проводит своё свободное время перед телевизором и ходит в кинотеатры, чтобы расслабиться и ни о чём не думать, – а по сути, открыть свою психику для загрузки в неё всего того, что подано в яркой картинке из спецэффектов и любовных историй? А какую часть своей жизни ЛИЧНО ВЫ провели, поглощая так называемый «развлекательный контент»? Проводя нашу аналогию с кораблём или самолётом – современные люди, как и современные суда, тоже огромную часть своего маршрута проходят в режиме автопилота. И сам по себе «автопилот» не плох, вопрос лишь в том, какие алгоритмы в него заложены, кто его настраивает и с какими целями.

И вот мы снова на капитанском мостике. В руках у нас изрядно помятая, но вроде как очищенная от мусора и ошибок карта, которая должна привести нас в то светлое будущее, которое мы сами для себя выбрали. Получится ли теперь туда доплыть? Это зависит от многих факторов – есть ли воля у капитана, знает ли он устройство корабля, готов ли преодолевать препятствия, есть ли верные соратники под боком, будет ли, в конце концов, дуть попутный ветер. Но это уже совсем другая история…

Дмитрий Раевский