«Эрдоган делает ставки в Восточном Средиземноморье»

2019 год войдёт в историю как год, когда Турция повысила ставку в Средиземном море, приняв и продвигая весьма провокационную позицию, пишет Стамболис в статье для Kathimerini.

Борьба за богатые запасы газа в Восточном Средиземноморье продолжает подпитывать напряжённость между Турцией, Кипром и Грецией. В настоящее время Турция располагает двумя судами, проводящими разведочные работы у берегов Кипра. Государства-члены Европейского Союза и официальные лица США возражают против увеличения Турцией усилий по бурению в регионе.

Анкара утверждает, что часть запланированного Кипром бурения на углеводороды в её исключительной экономической зоне (ИЭЗ) находится на её континентальном шельфе и поэтому принадлежит Турции по праву. Турция также утверждает, что попытки Кипра провести разведку газа являются нарушением прав Турецкой Республики Северного Кипра.

«Согласно картам, опубликованным различными турецкими правительственными ведомствами, Кипр, за исключением оккупированной Турцией северной части, не имеет права на ИЭЗ, а Турция претендует на контроль вместо этого. В том же духе Турция претендует на половину Эгейского моря и территорию вплоть до восточного побережья Крита», — говорится в статье.

Стамболис указывает на ещё одно соглашение Анкары прошлого года: о подписании морского соглашения с признанным ООН правительством национального согласия (ПНС) Ливии. «Соглашение явно нарушает территориальные воды Греции и ИЭЗ», — отмечает автор, поскольку оно игнорирует территориальные воды вокруг Кипра и ряда греческих островов, включая Крит.

Позиция Турции в отношении восточного Средиземноморья соответствует неоосманским устремлениям Эрдогана и его видению Mavi Vatan, или Голубой Родины, в котором материк окружён обширной территориально-морской зоной, добавляет аналитик.

В то время как турецкий президент обдумывает свой следующий ход на средиземноморской шахматной доске, «он сталкивается с растущей критикой внутри страны и за рубежом, как со стороны врагов, так и со стороны союзников, которые опасаются вовлечения Турции в затяжной и неконтролируемый военный конфликт в Северной Африке», заключает автор.