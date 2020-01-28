Дело миллионных рубках бывшего начальника алтайского лесничества передали суд

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Белокурихинского лесничества. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой значительный ущерб, нанесенный лесному фонду, сказано на сайте управления. По сведениям ИА «Банкфакс», речь идет о лесничем Сергее Пухиреве.

По данным следствия, бывший начальник лесничества в 2017-2018 годах заключил от имени Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края договор с КАУ «Алтайлес», в соответствии с которым незаконно разрешил производство рубок на территории выделов Белокурихинского участкового лесничества, находящихся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» в Смоленском районе. В результате действия обвиняемого повлекли за собой причинение значительного ущерба лесному фонду России. В начале следствия речь шла о 1,2 млн рублей, а к концу сумма увеличилась до 1,8 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Пухирев свою вину признал в полном объеме. Расследование уголовное дело было завершено в двухмесячный срок, теперь с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Пухиреву грозит до четырех лет лишения свободы.

Добавим, что проверка Рослесхоза в краевом Минприроды в 2019 году выявила многочисленные незаконные рубки в алтайских лесах, которые нанесли лесному фонду РФ на сумму более 200 млн рублей. Правда, министерство не согласилось с надзорным органом и собирается оспорить значительную часть нарушений с помощью акта разногласий.