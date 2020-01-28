«Неловкая ошибка»: Der Spiegel назвал освободителем Освенцима США

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Немецкие журналисты извинились за ошибку, допущенную в постах в соцсетях, где говорилось, что концлагерь в Освенциме освободили США. Издание заменило Соединенные Штаты на Красную Армию после того, как на это указали немецкие читатели. Этот инцидент привлек внимание еще и потому, что сейчас на Западе активно пытаются переписывать историю Второй мировой войны.

Немецкий журнал Der Spiegel извинился за ошибку в сообщении о том, что концлагерь Освенцим освободила армия США, опубликованном в аккаунтах издания в соцсетях.

В Snapchat-канале журнала ранее появился пост, в котором говорится, что 75 лет назад лагерь Освенцим освободили солдаты американской армии.

На ошибку изданию указали немецкие читатели, после чего ее исправили: в исправленном варианте лагерь смерти освободила Красная армия.

«Произошла чрезвычайно неловкая ошибка, за которую мы можем только извиниться», — написали позже в Der Spiegel. Представители журнала подчеркнули, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим, который стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах в «Аушвице» погибли около 1,4 млн человек. Из них примерно 1,1 млн — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря основали музей, а в 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время своего выступления в Освенциме в рамках проходящих там памятных мероприятий президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, не упоминая СССР и Красную армию.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь», — отметил Зеленский.

Трагедия холокоста навсегда оставила раны в сердцах украинцев, сказал он. По словам президента, среди 6 млн жертв каждый четвертый был из Украины.

«Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые случились в Бабьем яру, когда нацисты убили более 150 тыс. невинных», — подчеркнул украинский лидер.

При этом президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря не приглашали, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россию там представляет посол Сергей Андреев. Для участия в мероприятиях, посвященных событиям холокоста, в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран.

В последнее время Польша все чаще делает заявления о том, что в начале Второй мировой войны наряду с фашистской Германией виноват СССР. Соответствующую резолюцию польский парламент принял в начале января.

В МИД Польши признали, что Красная армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу. Лидер правящей партии Ярослав Качиньский даже потребовал от России компенсацию за ущерб, который Польша понесла в годы войны. В ответ на такие требования Варшавы российская сторона напомнила, что за освобождение Польши погибли 600 тыс. советских солдатах.

При этом освобождение Освенцима советской армией отмечают в Израиле.

23 января Владимир Путин прибыл туда на День памяти жертв холокоста. В аэропорту его встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац, который заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за освобождение Красной армией пленников Освенцима. Кац подчеркнул, что одной из узниц концлагеря была его мать, которую освободили советские военные.

За день до этого ФСБ России рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста. В них содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях. Среди надзирателей лагерей были обнаружены и польские граждане.

Допрошенные утверждали, что избиения и издевательства в концлагере носили систематический характер.

Как рассказывал надзиратель Альфред Скшипек, в 1943 году в Освенциме начали строить четвертый крематорий, потому что три имевшихся «не успевали проводить удушение жертв».

Согласно показаниям Элизабет Хассе, в лагере практиковали наказание «спортом»: в воскресный день узников заставляли несколько часов бегать с нагрузкой. Заключенный лагеря Евгений Ковалев называл поляков более жестокими, чем немцев. Надзиратель Вилли Штайборн признался, что сам расстрелял двух заключенных, один из которых, как и он, по национальности был поляком.

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