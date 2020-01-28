Из недр Земли исходят «призрачные частицы»

Интересно, что исследования итальянцев одни из немногих раскрывают информацию о процессах внутри земного шара. Частицы под названием геонейтрино невероятно сложно заметить, поскольку они почти не взаимодействуют с веществами. Элементы возникают при радиоактивном распаде в глубинах планеты, каждую секунду они достигают каждого квадратного сантиметра верхнего слоя земли.

Детектор Borexino относится к редкому оборудованию, способному уловить геонейтрино. Установка с 2007 года находится на глубине 1400 метров. Именно она в прошлом году помогла зафиксировать 53 вида подземных процессов. «Призрачные частицы» заставляют Землю светиться, они могут поведать учёным много деталей об устройстве планеты.

Выплескивание геонейтрино доказывает, что внутри планеты постоянно происходят радиоактивные процессы, при которых выделяется значительное количество энергии и тепла. Скорее всего, именно частицы являются причиной пробуждения вулканов и возникновения землетрясений.