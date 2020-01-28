Соловьев заплакал в прямом эфире

Телеведущий в своей программе обсуждал с приглашенными темы памяти, истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Популярный телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слезы во время своего политического ток-шоу. Впрочем, тема была настолько животрепещущей, что трудно было оставаться хладнокровным. Выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», который был показан накануне, был посвящен теме Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, тем, кто сегодня пытается переписать историю Второй мировой войны, патриотизму и героизму.

В какой-то момент, когда Соловьев рассказывал, как во время учебы в школе ходил на Пискаревское кладбище и видел братские могилы. «Полмиллиона человек в братских могилах», — произносит телеведущий, сдерживая дрожь в голосе, и видно, как по щеке катится слеза.

Этот поход оставил глубокий след в его сердце, потому Соловьев и предлагает привозить каждого школьника за государственный счет на Пискаревское кладбище. Журналист считает, что дети должны увидеть и запомнить на всю жизнь о 27 миллионах погибших. Соловьев назвал это «прививкой на всю жизнь». К слову сказать, министра иностранных дел России Сергея Лаврова тоже «довели» до слез. Глава внешнеполитического ведомства присутствовал на открытии памятника блокадникам в Иерусалиме 23 января. Однако сегодня именно Россию как правопреемницу СССР пытаются обвинить в агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что СССР начал Вторую мировую войну, а Польша первой почувствовала «сговор тоталитарных режимов» на себе.

Видео: телеканал «Россия 1».