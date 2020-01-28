Камера МКС запечатлела странную аномалию: опубликованы фото и видео

Пользователи Сети последние дни активно обсуждают кадры, сделанные камерой МКС. Так, возле станции была замечена весьма странная аномалия, заключающаяся в многочисленных упорядоченно расположенных объектах правильной формы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как бы НАСА не пыталось скрыть видеозапись от посторонних глаз, ролик всё равно распространяется по Сети большими темпами. На нём можно наблюдать много объектов, почти все из которых имеют правильную форму. В самом центре странной конструкции видна область с ярким белым светом. А слева, в узкой части невиданной ранее космической сборки, находится серебристый шар. Если приглядеться в левый верхний угол ролика, то можно увидеть некоторую конструкцию в виде эллипса. Она еле выделяется на чёрном фоне космоса. В глубине структуры имеется багровый свет.Пользователь Jujubee’s ADAMS сумел сделать запись странности до того, как НАСА прекратило трансляцию. Некоторые люди после просмотра материаланачали возмущаться, что космическое агентство утаивает важную информацию.