Ученый из института SETI: астероид Бенну может упасть на Землю

|По словам астронома-планетолога Майкла Буша, работающего в институте SETI, астероид Бенну способен за мгновение уничтожить всё живое на нашей планете в случае падения. Тело уже долгое время изучается НАСА: ученые направили на орбиту астероида космический корабль Osiris Rex для анализа образцов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.НАСА тщательно следит за Бенну не только в научных целях, но также из-за вероятности его падения на Землю. Риски значительно возрастут между 2175-2020 годами, отметил Майкл Буш. Окончательный сюжет развития событий будет зависеть от эффекта Ярковского.
Эффект Ярковского предполагает изменение орбиты какого-либо тела вследствие теплового удара Солнца из-за выброса газов. В случае сильного деформирования орбиты возможно изменение траектории полета Бенну. Тогда он точно столкнется с нашей планетой. Вероятность развития такого сюжета составляет 1 к 27 тысячам.Тем временем Osiris Rex нашел четыре отличные локации, где можно произвести сбор образцов. Эксперты намереваются сократить число возможных участков до двух. Астероид оказался сильно каменистым, это усложняет все процессы.
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