Врач рассказала, почему нельзя есть продукты с плесенью

Продукты, на которых появилась плесень, не только теряют свой вкус, но и небезопасны для здоровья человека. Многие люди считают, что плесень не представляет вреда для здоровья, но это не так. Читайте на Информинг. Ру Ученые доказали, что любовь защищает женщину от вирусовВдыхание спор плесени может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы. Если происходит длительный контакт с плесенью, то у человека проявиться аллергия. Кроме того, плесень может стать причиной развития астмы.Однако больше всего плесень опасна для детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, аллергией, астмой и проблемами с кожей. Из-за снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени у человека может возникнуть аспергиллез легких.В своей статье, опубликованной в Фейсбуке, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, насколько плесень опасна для здоровья людей.Как она пишет, употреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень, нельзя, так как грибы производят токсины, которые могут быть опасны.Некоторые люди, заметив плесень на хлебе или в варенье, пытаются убрать заплесневевший участок. Однако часть продукта, пораженная грибом, значительно больше по размеру, чем кажется.Как предотвратить появление плесени:Возникновение и распространении грибков происходит при нарушении условий хранения продуктов. Росту плесени способствуют влага, тепло и хлебница, зараженная грибами, отмечает Супрун.В этой связи стоит контролировать влажность дома. Ее нужно поддерживать в пределах 40-60%. При высоких значениях могут расти грибки, а при более низкой – пострадают слизистые оболочки носа, глаз и кожа.

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Устранить высокую влажность можно с помощью материалов с фунгицидными компонентами.Известно, что споры плесени есть в воздухе, на поверхности растений, в почве и в воде. Важно помнить: продукты, хранящиеся в правильных условиях, меньше подвержены образованию плесени.В местах, где повышенная влажность, не стоит устанавливать гипсокартонные материалы, так как они малоустойчивы к влажности. Появлению плесени также способствует образование конденсата, которое появляется при утепление холодных стен. Также рост грибка происходит из-за важной вентиляции. Если в доме есть домашние растения в горшках, то необходимо следить за состоянием почвы. В случае появления неприятного запаха, нужно пересадить растение в другой горшок.При удалении плесени со стен в квартире, следует надеть защитные очки, длинные резиновые перчатки и маску на лицо. Также желательно открыть окна и дверь. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы в доме нигде не застаивалась вода. Помимо прочего, нужно тщательно сушить вещи, а также вовремя менять фильтры в кондиционерах и увлажнителях воздуха.Также при покупки мелконарезанных продуктов стоит проверить, чтобы они были хорошо упакованы. Свежие продукты необходимо поместить в холодильник или в зону свежести. Ко всему, следует регулярно мыть посуду, чистить холодильник и хлебницу. А заплесневевшие продукты лучше выбросить в мусорное ведро. Яндекс Дзен

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