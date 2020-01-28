Шойгу проведет выставку своих работ в Казани

В Казани пройдет выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу. Экспозицию выставят в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Об этом говорится в документации к тендеру государственного бюджетного учреждения, опубликованному накануне на портале госзакупок РФ.

Объект закупки — оказание услуг по организации (оформлению) и проведению временных выставок, культурно-образовательных мероприятий в музее-заповеднике. Среди прочего, в столице Татарстана собираются организовать выставку работ Шойгу.

«На выставке планируется представить изделия из дерева, живопись и графику (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски) министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Особое место занимает скульптура, выполненная из капа — любимого материала автора», — в частности, сказано в техническом задании.

Кап (капокорень) — нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке. Кап широко применяется в декоративно-прикладном искусстве.

Предполагается, что работы покажут в трех залах музея Пушечного двора. Время проведения выставки — август-сентябрь 2020 года. На организацию хотят потратить 450 тыс. рублей.

Выставка работ Шойгу впервые открылась в Москве в мае 2019 года. Посетителям показали, в частности, 36 картин, выполненных маслом, акварелью и простым карандашом. В пресс-службе русского географического общества (РГО) отмечали, что некоторые произведения написаны во время отпусков, а другие — во время длительных перелетов.