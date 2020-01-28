Названы топ-5 ситуаций, раздражающих водителей

За рулем, как и в жизни, мы попадаем во множество ситуаций, которые могут вызвать самый разный спектр действий и эмоций. Эксперты «Российской газеты» назвали пять типичных ситуаций, больше всего раздражающих водителей.

Одна из них – интенсивное «моргание» фарами сзади идущей машины, либо звуковой сигнал клаксона, сигнализирующий о «требовании» уступить дорогу здесь и сейчас. Соответственно, дальний свет, отражающийся в салонном и боковом зеркалах, начинает вызывать вполне естественное чувство гнева и часто приводит к ДТП.

Аналогичную реакцию обычно вызывает и резкое перестроение перед машиной, когда какой-то лихач или, наоборот, новичок «подрезает» вашу машину в потоке. В таких случаях рекомендуется сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться «наказать» другого водителя – в противном случае ситуация может выйти из-под контроля и спровоцировать открытый конфликт, либо аварию.

Водители, занимающие своими машинами сразу два или три парковочных места, тоже часто провоцируют агрессию и конфликты. Как правило, они объясняют свои действия «неудобством открывать дверь» и «страхом за то, что их авто кто-то поцарапает».

Еще одна ситуация, способная вывести из себя, случается в очереди на заправке. Обычно все происходит так: водитель, ушедший оплачивать заправку, задерживается на перекус или чаепитие и даже не думает о том, что его кто-то ждет. Некоторые, увы, прибегают к намеренной провокации и продолжают пить кофе или чай без какого-либо намека на спешку.

Наконец, не стоит забывать про одну из самых распространенных ситуаций на наших дорогах – езду по обочине. Этим они впоследствии замедляют и без того обездвиженный поток (чаще такое происходит в пробках), создают аварийные ситуации и, если погода сухая и теплая, поднимают пыль, которой приходится дышать всем участникам движения.