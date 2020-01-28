Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ

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mavit
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Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ

Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось еще в декабре, поступит в продажу 14 февраля. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде чешской марки.

В первое время новинка будет доступна в единственной модификации с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), передним приводом и классическим восьмиступенчатым «автоматом», способным разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды. Стоимость «Карока» с этими агрегатами в «средней» комплектации Ambition составит 1 515 000 рублей.

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Skoda Karoq. Фото Skoda

В плане оснащения за эти деньги можно будет рассчитывать на систему стабилизации, шесть подушек безопасности, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, задний парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедийную систему Swing с 6,5-дюймовым дисплеем, мультифункциональный руль и 16-дюймовые легкосплавные диски.

В топовой версии Style кроссовер также получит подогрев руля, задний центральный подлокотник, контурную подсветку салона, комбинированную обивку сидений, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, боковые зеркала с электроприводом складывания, передний парктроник и 17-дюймовые колеса. Предварительный ценник переднеприводного Karoq 1.4 TSI с таким оснащением – около 1,9 млн рублей.

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Электропривод водительского сиденья и багажной двери, задние боковые подушки безопасности, подогрев заднего дивана, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и другие опции можно будет заказать за дополнительную плату.

Машины с базовым «атмосферником» 1.6 (110 л.с., 155 Нм) поступят к дилерам весной. Они тоже будут переднеприводными, а в качестве трансмиссии им положены либо пятиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «автомат». Самый доступный вариант с атмосферным двигателем и «механикой» в комплектации Active появится не раньше июня.

Наконец, самую желанную для многих версию с полным приводом придется ждать как минимум до октября этого года. «Кароки» с муфтой в приводе задних колес, турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) и шестиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями будут стоить, по меньшей мере, 1,6 млн рублей.