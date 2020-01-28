Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ

Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось еще в декабре, поступит в продажу 14 февраля. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде чешской марки.

В первое время новинка будет доступна в единственной модификации с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), передним приводом и классическим восьмиступенчатым «автоматом», способным разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды. Стоимость «Карока» с этими агрегатами в «средней» комплектации Ambition составит 1 515 000 рублей.



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda

В плане оснащения за эти деньги можно будет рассчитывать на систему стабилизации, шесть подушек безопасности, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, задний парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедийную систему Swing с 6,5-дюймовым дисплеем, мультифункциональный руль и 16-дюймовые легкосплавные диски.

В топовой версии Style кроссовер также получит подогрев руля, задний центральный подлокотник, контурную подсветку салона, комбинированную обивку сидений, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, боковые зеркала с электроприводом складывания, передний парктроник и 17-дюймовые колеса. Предварительный ценник переднеприводного Karoq 1.4 TSI с таким оснащением – около 1,9 млн рублей.



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Электропривод водительского сиденья и багажной двери, задние боковые подушки безопасности, подогрев заднего дивана, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и другие опции можно будет заказать за дополнительную плату.

Машины с базовым «атмосферником» 1.6 (110 л.с., 155 Нм) поступят к дилерам весной. Они тоже будут переднеприводными, а в качестве трансмиссии им положены либо пятиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «автомат». Самый доступный вариант с атмосферным двигателем и «механикой» в комплектации Active появится не раньше июня.

Наконец, самую желанную для многих версию с полным приводом придется ждать как минимум до октября этого года. «Кароки» с муфтой в приводе задних колес, турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) и шестиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями будут стоить, по меньшей мере, 1,6 млн рублей.