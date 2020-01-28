АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1

«АвтоВАЗ» выпустил гоночную версию LADA Vesta Sport R1 с доработанной подвеской и форсированным до 175 сил двигателем. Заказать такую машину можно за 2 млн рублей. Об этом рассказал порталу «Лада.Онлайн» директор ООО «LADA Sport» Владислав Незванкин.

Новая LADA Vesta Sport с индексом R1 предназначена специально для гонок и других спортивных состязаний. Седан оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и усовершенствованной механической коробкой передач с тросовым приводом.

Подвеска гоночной Vesta Sport R1 почти идентична обычной Vesta Sport – из «нового» в ней только пружины и газонаполненные амортизаторы.

Заказать такой автомобиль может любой желающий, его стоимость составит около 2 млн рублей, т. е. на миллион дороже стандартной модели.