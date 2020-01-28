Усилители сигнала сотовой связи – разновидности

В настоящее время сотовые технологии и мобильная связь повсеместно и глобально распространилась, как по всему миру, так и в нашей стране. Тем не менее, и, несмотря на это, остаются еще не захваченными этим современным достижением некоторые области, где еще существует слабое покрытие сигналов сотовой связи различными мобильными операторами. Для того чтобы сигнал был хорошим и в эти «белых пятнах», следует применять усилители, то есть специальные приборы, которые способны усиливать принимаемый сигнал. Усилитель сотовой связи купить сегодня не представляет никакой сложности, главное – это выбрать наиболее подходящий вариант, ведь усилители бывают разными.

На данный момент, существует три основных вида усилителей для сотовой связи. Первый вид усилителей необходим в том случае, если уже есть такие устройства, как модем либо роутер. Для того чтобы сигнал на эти приборы поступал в лучшем виде, достаточно установить усилитель на поверхность крыши либо на антенну.

Второй вид – это усилители для 3G либо 4G. В данном варианте установки такого устройства сигнал будет распространяться в пределах помещений благодаря Вай-фай. Правда, на мощность принимаемого сигнала может влиять погода. Также потребуется приобретение сим-карты.

Третий вид усилители – GSM. Данное электронное устройство функционирует для всех операторов сотовой связи, а также и для Интернета. Однако при этом сигнал может усиливаться только в небольшом радиусе (до трех метров).

Существует также и еще два типа усилителей, которые отличаются от типа их установки. Это усилители стационарные, а также мобильные. Стационарные применяют в определенных местах, где необходимо усилить сигнал, а мобильные устройства используются на различных транспортных средствах.

Усилители для сигналов сотовой связи, называемое «репитером», представляет собой радиотехническое устройство со сложной схемой. С его помощью усиливается исходящий от оператора сигнал. Чтобы система начала работать, необходима внешняя антенна, репитер, и антенна внутренняя. Для установки усилителей могут подходить практически любые проблемные варианты с приемом сигнала.