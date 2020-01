Билли Айлиш стала триумфатором премии «Грэмми». Награду впервые получил 72-летний Игги Поп

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальных премий «Грэмми», триумфатором которой стала певица Билли Айлиш. Как сообщается на сайте премии, Айлиш получила награды в номинациях «Запись года» и «Песня года» за композицию "Bad Guy", а альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом стал ее диск "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Она же была отмечена как лучший новый артист.

На награду в категории «Запись года» также претендовали "Hey, Ma" группы Bon Iver, "7 Rings" Арианы Гранде, "Hard Place" коллектива H.E.R, "Talk" исполнителя по имени Халид, дуэт "Old Town Road" исполнителей Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса, песня Lizzo "Truth Hurts" и песня "Sunflower", исполненная группой Post Malone вместе с рэппером Суэем Ли. При этом Lizzo получила награду за лучшее сольное исполнение поп-песни и лучшее традиционное R'n'B исполнение, а Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус – за лучшее исполнение дуэтом. Кроме того, альбом Lizzo "Cuz I Love You" был признан лучшим современным альбомом в стиле urban.

Лучшим «традиционным» поп-вокальным альбомом был признан диск ветерана «новой волны» Элвиса Костелло и группы The Imposters "Look Now", на награду в этой категории также претендовали Андреа Бочелли с альбомом "Si", Майкл Бубле с альбомом "Love", рождественский альбом "A Legendary Christmas" R'n'B-исполнителя Джона Ледженда и новый альбом Барбары Стрейзанд "Walls".

The Chemical Brothers получили награду за лучшую танцевальную запись ("Got To Keep On") и лучший танцевальный альбом "No Geography". А лучшим кантри-альбомом стала запись "While I'm Living" ветерана кантри Тани Такер. Еще один ветеран американской музыки Вилли Нельсон получил награду за лучшее сольное исполнение в стиле кантри в песне "Ride Me Back Home". А Глория Гейнор неожиданно получила награду за лучший альбом в стиле традиционного госпел "Testimony".

Песня "This Land" блюзового исполнителя Гэри Кларка-младшего была признана лучшим исполнением в стиле рок и лучшей рок-песней, а одноименный альбом получил награду как лучший в категории современного блюза. В номинации «лучшее металлическое исполнение» выиграла группа Tool с песней "7empest". Рок-альбомом года стала пластинка группы Cage The Elephant "Social Cues", обошедшая "Amo" группы Bring Me The Horizon, "Feral Roots" группы Rival Sons, "Trauma" группы I Prevail и посмертный релиз The Cranberries "In The End". Группа Vampire Weekend получила награду за лучший альбом альтернативной музыки ("Father Of The Bride"). А бывшая первая леди США Мишель Обама стала лауреатом в номинации «Лучший разговорный альбом» ("Becoming"). Премию «За музыкальные достижения всей жизни» получил Игги Поп. Это первая награда Академии звукозаписи США за 60-летнюю карьеру музыканта.

Остальные победители премии :

Лучший современный инструментальный альбом – Rodrigo y Gabriela "Mettavolution"

Лучшее R&B исполнение – Anderson .Paak Featuring André 3000 "Come Home"

Лучшая песня в стиле R&B – PJ Morton Featuring JoJo — "Say So".

Лучший альбом в стиле R&B – Anderson .Paak "Ventura".

Лучшее рэп-исполнение — Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy "Racks In The Middle".

Лучший рэп-альбом – Tyler, The Creator "Igor".

Лучший вокальный альбом джаза — Эсперанса Сполдинг "12 Little Spells".

Лучший инструментальный джазовый альбом — Брэд Мелдау "Finding Gabriel"

Лучший альбом латиноамериканского джаза — Чик Кориа и The Spanish Heart Band "Antidote"

Лучшее исполнение в стиле госпел – Кирк Фрэнклин "Love Theory"

Лучший госпел-альбом – Кирк Фрэнклин "Long Live Love"

Лучший альбом в стиле американа – Кеб Мо "Oklahoma"

Лучший альбом традиционного блюза — Делберт Макклинтон & Self-Made Men + Dana "Tall Dark & Handsome"

Лучший фолк-альбом – Пэтти Гриффин "Patty Griffin"

Лучший регги-альбом – Koffee "Rapture"

Лучший альбом в стиле World Music – Анжелика Киджо "Celia"

Лучший саундтрек – "A Star Is Born"

Лучший оригинальный саундтрек – "Чернобыль"

Лучшая песня из фильма – "I'll Never Love Again" из фильма "A Star Is Born"

Лучшая инструментальная композиция — Джон Уильямс "STAR WARS: GALAXY'S EDGE SYMPHONIC SUITE"