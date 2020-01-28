Обозреватель: Турецкая оппозиция планирует выдвинуть единого кандидата против Эрдогана на выборах 2023 года

В статье для Hürriyet автор ссылается на заявление Мераль Акшенер, председателя националистической «Хорошей партии». «Мы не допустим, чтобы избиратели ещё раз разочаровались в нас», — сказала Акшенер журналистам, когда её спросили, будет ли она участвовать в президентских выборах.

По словам Сельви, данное высказывание является ничем иным как завуалированным заявлением о том, что оппозиционные партии объединятся, выдвинув единого кандидата.

Он напоминает, что в преддверии президентских выборов в июне 2018 года некоторые оппозиционные политики так и не смогли договориться о выдвижении в качестве единого кандидата бывшего президента Абдуллаха Гюля, видного деятеля правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которого на этом посту заменил Эрдоган. Оппозиционные партии вместо этого на выборах выдвинули своих собственных кандидатов. Эрдоган был переизбран, набрав в первом туре 52,6% голосов.

Однако вполне вероятно, что оппозиционные партии в 2023 году попытаются создать более сильный союз, как это было в прошлом году на местных выборах, указывает обозреватель. Напомним, что в ходе мартовских выборов кандидаты от оппозиции обошли правящую ПСР, одержав победу в пяти из шести самых густонаселённых провинциях Турции, включая Анкару и Стамбул.