Очень странные представления о животных, в которые люди верили раньше

Зоология не всегда была точной наукой. Тысячи лет назад такие известные личности, как Аристотель и Плиний Старший, сделали все возможное, чтобы собрать воедино все свои знания о многих животных в большие энциклопедические тома. Но они не всегда понимали все определенные моменты верно. До того, как появились самолеты, камеры и Google, большинство людей даже представить себе не могли, к примеру, слона.

На то время единственным вариантом узнать, как же выглядит слон, было спросить у того, кто видел это животное, и не всегда описания некоторых людей можно было приложить к реальному описанию данного зверя. Но, несмотря на это, люди верили просто потому, что у них не было причин не верить. Иногда описания некоторых животных настолько были выкручены и перевернуты с ног на голову, что фактически 2000 лет европейцы воспринимали разных животных как страшные машины для убийства.

Слоны постоянно сражались с драконами

Издавна известно, что древние греки и римляне было просто очарованы слонами. Многие из них видели их в Индии, а также в Африке. Они были убеждены, что слоны являются самыми умными и грациозными существами на всей планете. И это было обоснованное предположение. Исходя из древних писаний, люди верили, что слоны могут делать практически все, что угодно, начиная от ходьбы по канату, и заканчивая письмом греческих букв. Люди верили во все это, ведь они читали эти сведения, а также им рассказывали эти истории очевидцы.

В одной римской энциклопедии говорилось: «Когда слон встретит человека в пустые и поймет, что тот заблудился, то он обязательно укажет ему правильный путь». Помимо этого, в книге говорилось, что слоны крайне не любят корабли и открытое море. Животные попросту отказывались забираться на судно, пока кто-то им не пообещает, что они вернутся целыми и невредимыми из этого путешествия. В той же энциклопедии утверждалось, что драконы постоянно дрались со слонами.

В Индии драконы во время полета падали на слонов и пытались раздавить их, чтобы съесть и выпить их кровь. Но, как утверждается, слоны не давали себя в обиду. Они могли сами прыгнуть на дракона и раздавить его своим мощным телом. Конечно же, все это очень странно выглядит со стороны, и никто не потрудился исправить столь явное вранье (хотя утверждать, что все вышесказанное неправда, весьма сложно, ведь это были далекие времена).

Спустя более 100 лет после публикации этой энциклопедии, появилось еще больше различных легенд о слонах. Считалось, что слоны, поедая мягкие корни одного растения, могли каким-то образом дать матери ребенка, который появлялся в ее утробе просто так.

Первобытные быки отпугивали хищников, «стреляя» в них токсичными экскрементами

Дойные коровы и все виды домашнего рогатого скота происходят от одного животного — зубра или же первобытного быка. Последние зубры вымерли очень давно, но, если верить грекам и римлянам, эти животные были довольно-таки изобретательными. По словам римского писателя-натуралиста Плиния Старшего, у первобытных быков рога были согнуты внутрь, и когда хищник решал полакомиться вкусным мясом зубра, то рога их не могли никак спасти. Эти животные полагались только лишь на одну защиту, которой наградил их Бог, а именно на быстрый бег, который сопровождался обильным испражнением.

Плиний Старший утверждал, что во время бега зубр в прямом смысле слова закидывает хищника своими экскрементами. Животное могло «стрельнуть» калом примерно на 1,2 метра. Их экскременты не только отгоняли различных хищников, но и даже сжигали их. Рассказы о зубрах от Плиния Старшего активно обсуждались в Средние века. Как оказалось, он был далеко не единственным, кто говорил простому народу, что все, что он рассказывает, чистая правда. Аристотель подтвердил каждое слово, сказанное Плинием, за исключением одного аспекта. По его словам, «стрелять» экскрементами зубры могли на расстояние свыше 1,8 метров.

Саламандры могли погасить пламя

В течение 1000 лет или около того многие люди были уверены, что саламандры на самом деле волшебные существа и являются подарком высших сил. Эти существа, по мнению римлян, были настолько холодными, что в прямом смысле слова могли потушить пламя, просто коснувшись его. Этот факт также поддержал и подтвердил Плиний Старший. Но на этот раз он действительно потрудился проверить все факты. Сообщив всему Риму, что саламандры обладают магическими способностями, которые заключаются в том, что они могут тушить огонь своим телом, он решил собственноручно бросить саламандру в огонь в доказательство своих слов.

К его разочарованию, животное не было волшебным. Оказавшись в огне, саламандра просто сгорела и умерла. Однако, похоже, его не особо стали слушать, когда он огласил результаты своего эксперимента. Около 1000 лет спустя, еврейский раввин Раши все еще писал о удивительных магических способностях саламандр, даже говоря людям, что они сами могут стать неуязвимыми к пламени, просто обмазавшись кровью саламандр. Помимо этого, Раши утверждал, что эти животные были рождены в огне. Процесс рождения этого «волшебного» животного якобы занимал семь дней, а потом оно вылезало из огромной печи и искало новый огня.

Несколько странных особенностей животных, в которые раньше верили люди. Часть 2

Зоология не всегда была точной наукой. Описания тех или иных животных подавались в таком сверхъестественном виде, что сейчас, конечно же, многие сведения кажутся довольно-таки абсурдными, но это сейчас, в двадцать первом веке. В древние же времена все байки о том, что слоны могут убить дракона, или же доисторические быки «стреляют» токсичными экскрементами, которые могут не только спугнуть хищника, но и сжечь его, были обоснованы многими натуралистами, к примеру, Плинием Старшим и Аристотелем, которые единогласно заявляли о вышеперечисленных фактах за исключением, пожалуй, дальности «стрельбы» доисторического быка.

В прошлой части статьи мы только начали рассказывать вам о некоторых животных, которых наделяли волшебными способностями и даже суперсилами. Сегодня мы продолжим эту тему и поведаем вам еще больше странных фактов о разных животных. Устраивайтесь поудобнее и давайте окунемся в мир интересного.

Мурены и угри появляются на свет через грязь

Согласно древним писателям, саламандры, о которых речь шла в первой части нашей статьи, далеко не первые животные, которые появляются на свет весьма странным образом. Аристотель был убежден в том, что на свете очень много таких животных. Он пытался убедить мир в нескольких различных случаях того, что он назвал «странным появлением на свет». Особый акцент он делал на муренах и угрях. Аристотель считал, что именно эти существа появляются на свет Божий из грязи и слизи.

На протяжении более 2000 лет никто не смел перечить Аристотелю, который говорил: «Мурены — волшебные существа, которые рождаются из грязи». Однако были и те, кто категорически не соглашался с этим утверждением. Плиний Старший утверждал, что угри появляются тогда, когда камень трется о камень, а вот один английский писатель 17-го века Исаак Уолтон настаивал на том, что мурены рождаются из «особой росы, которая появляется в мае или июне». Несмотря на разногласия, все трое были свято убеждены, что угри — это Божье творение.

Все эти теории были актуальны вплоть до 19 века, прежде чем кто-то все же решил заняться темой мурен и их появления на свет. Основная проблема заключалась в том, что натуралисты никак не могли обнаружить у угрей репродуктивные органы, однако, в мире появился человек, который наконец-то развеял все мифы вокруг этих существ. И это был Зигмунд Фрейд. Прежде, чем он стал основателем психоанализа, мужчина все же разгадал загадку того, как размножаются угри, за что мы можем его только поблагодарить, ибо теория того, что мурены и угри появляются из грязи, была развеяна навсегда.

У китов есть антенна

В 17 веке француз по имени Пьер Помэ выпустил книгу о мире природы, которая была наполнена иллюстрациями различных странных и непонятных животных, якобы населяющих нашу планету. Каждая иллюстрация была полна красивых ярких деталей того, как выглядели эти странные существа, но, как оказалось, всех этих животных Пьер видел, закрывая свои глаза. В частности, киты выглядели немного странно. Он настаивал на том, что самка и самец могут общаться с помощью специальных сенсоров в своей голове.

По словам Помэ, у мужских особей были такие же руки, как и у человека, с длинными пальцами. Спина кита была накрыта чем-то, отдалённо напоминающим стальной панцирь, а голова была огромна и покрыта толстой чешуей. Помимо этого, на головах у китов были две длинные антенны, на концах у которых был маленький помпон. Конечно же, описание кита сейчас отличается от описания его Пьером в 17 веке. Помэ также утверждал, что антенны служили средством общения между особями. Стоит заметить, что антенны самки отличались от антенн самца. По словам Пьера, они были немного короче и шершавее.

Крокодилы — это на самом деле больше обезьяны

В древние времена люди прекрасно понимали, что такое крокодилы, и что они собой представляют, но четкие описание этих существ теряются уже ближе к Средним векам. Все становится на месте, когда в одной энциклопедии датируемой 11 веком, крокодилы описываются как простые обезьяны. У них длинные закрученные хвосты, лапы и волосатое тело. Изначально можно было подумать, что кто-то просто совершил ошибку, и описание обезьяны, случайно озаглавили крокодилом. Но, на самом деле, описание и видение крокодила на то время частично схоже с обликом обезьяны. Тела этих предполагаемых крокодилов длинные и мощные, а также отдельные части тела покрыты чешуей.

На самом деле, только голова и лапы крокодила напоминают обезьяньи, а все остальное, вроде, и напоминает нормального крокодила. В течение следующих нескольких сотен лет наше виденье крокодила не стало лучше. Позже средневековые художники начали уже верно рисовать этих пресмыкающихся, но все равно хвосты оставляли обезьяньи. В некоторых ах говорится, что крокодилы имели длинные и массивные лапы, и с виду они напоминали собак. Поскольку никто так и не удосужился разобраться в этом вопросе досконально, европейские художники продолжали рисовать полукрокодилов, полуобезьян и полусобак вплоть до XVII века.