Лучшие комедии Леонида Гайдая

Одним из самых интересных и любимых в народе кинокомедиографов — по праву считается Леонид Гайдай. Интересно, что его творческий путь начинался с провалов — три его первых фильма были на голову разгромлены критиками, да и у народа большой любви не сыскали. И за этого он даже чуть было не ушёл из кино. Но потом пришёл успех. И начался он с короткометражки «Пёс Барбос и необычный кросс».

Идея этого фильма пришла к нему в посёлке Глазково, что сейчас является одним из районов Иркутска. Там жили родители Гайдая, и он, после своих неудач, уехал к ним в так называемый творческий отпуск. Именно там, листая подшивки старых газет, хранившихся на чердаке, он наткнулся на стихотворный фельетон Степана Олейника «Два Николы и Гаврила», который был перепечатан газетой «Правда» из журнала «Перец». Прочитав его, Гайдай вспомнил о другом рассказе, который он читал раньше — «Заряженная собака» Генри Лоусона

Именно эти два литературных а, стали основой для первого успеха Гайдая (а не американские комедии «The Lucky Dog» и «The Rogue Song», как стала нынче модно кричать из-за всех углов).

А ещё, благодаря этому фильму в нашем кино появилась самое знаменитое трио — Трус, Балбес, Бывалый, блестяще сыгранные Георгием Вициным, Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. Популярность этих персонажей была колоссальная. Да и до сих пор фильмы Гайдая с их участием смотрят зрители с удовольствием

Но вернёмся к Гайдаю. Новая комедийная короткометражка имела бешенный успех. И не только в нашей стране — фильм купили более чем 100 стран (и заметьте, никто не заявил о плагиате)

На волне успеха, Гайдай снимает второй фильм с теми же участниками — «Самогонщики», на сюжет, предложенный Юрием Никулиным

В том же году выходит ещё один фильм Гайдая, который по сути представлял собой 3 короткометражки по мотивам рассказов О. Генри «Деловые люди». Не знаю, как вам, а по мне — это лучшая экранизация американского классика в мировом кино

Ну а следующим своим фильмом Леонид Иович доказал всем, что он выдающийся мастер эксцентрической комедии. В 1965 году на экраны вышел фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Что характерно, опять 3 короткометражки — Гайдай за полный метр пока браться не решался. Сюжет был предложен двумя сценаристами — Морисом Слободским и Яковом Костюковским. Рабочий сценарий, который назывался по началу «Несерьезные истории», был в итоге сделан за пару месяцев. Он состоял из двух новелл про студента Владика Арькова (или Арыкова, точно уже, видимо, никто не помнит). Первая — предложенная Слободским и Костюковским история о перевоспитании тунеядца, вторая — подсмотренная Гайдаем в одном польском журнале о любви во время сессии. Сценарий был одобрен, но сценаристам дали задание добавить к нему третью новеллу, в которой просто необходимо было нового сквозного героя столкнуть с полюбившейся зрителями троицей — Трусом, Балбесом и Бывалым. Вообще рассказ о съёмках этого фильма — это отдельный большой пост. Если интересно, почитайте — «Как снимали «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика»». Вы узнаете, как Владик стал Шуриком, кого в фильме мог сыграть Владимир Высоцкий и еще много других интересных деталей.

Успех у нового фильма был колоссальный. Фильм стал лидером проката 1965 года — в том году его посмотрели почти 70 млн зрителей. После такого приёма новой комедии зрителем руководство Мосфильма почти в приказном порядке даёт Гайдаю задание снимать продолжение (сиквел, как это сейчас говорят), несмотря на то, что сам Гайдай считал историю Шурика исчерпанной. А знаменитой троицы так тем более. Но с руководством не поспоришь, и в середине лета была принята сценарная заявка новой комедии «Шурик в горах», состоящей на этот раз из двух новелл. Но в процессе работы над сценарием от второй новеллы решили отказаться и расширить первую до полноценного фильма — первая успешная полнометражка Гайдая. Про съёмки этого фильма можно смело снимать свой фильм. Чего стоит только история с выбором актрисы на главную роль, когда в её поисках было сделано несколько сотен фотопроб (некоторые из них я вам показывал в посте «Нина из «Кавказской пленницы». Фотопробы»).

Но речь сейчас не об этом

Это был триумф! Даже не так. ТРИУМФ!!!!! 76,5 млн. зрителей в первый год проката. Что нужно делать при таком успехе? Правильно — «ковать железо не отходя от кассы». И сюжет для продолжения полюбившейся зрителям истории придумали очень быстро. Действие нового фильма решили переместить в тюрьму, куда попали Трус, Балбес, Бывалый и товарищ Саахов. Но…

В Госкино решили, что юмор в «местах не столь отдалённых» и кино вещи несовместимые (Данелия и Серый через несколько лет полностью разобьют эту недальновидную фразу своими «Джентльменами удачи»). Да и Гайдаю уже порядком надоела его фирменная троица

В итоге Гайдаю пришлось искать новую идею для фильма. И он решил вновь обратиться к литературе — «12 стульев», вот что ещё никто не экранизировал. Но когда он пришёл с этой идеей в Госкино, ему сказали, что он опоздал — Швейцер уже работает над «Золотым телёнком» и надо подождать, что из этого выйдет.

Вот тут его давние приятели Слободской и Костюковкий предложили ему свой новый сценарий под названием «Контрабандист», идею которого подсказала им серия заметок в газете «Правда» о борьбе с контрабандистами. Гайдай ухватился за идею и в начале марта 1967 года на «Мосфильм» поступила заявка на сценарий, в котором простому гражданину из СССР в заграничном турне по ошибке в гипс прячут драгоценности. Сценаристы предложили Гайдаю в качестве отрицательных персонажей использовать уже раскрученных Труса, Балбеса и Бывалого, но услышали категоричное «НЕТ» — Никулина он решил сделать главным положительным персонажем, а Вицину отдать роль Козадоева. Об участие в проекте Моргунова речь даже и не шла — после ссоры на съёмках «Кавказской пленницы» их дорожки окончательно разошлись. Правда Георгий Михайлович пробы не прошёл (как и Валерий Носик, Рудольф Рудин, Михаил Пуговкин). Обаятельным горе-контрабандистом суждено было стать Андрею Миронову (подробно об этом и других фактах читайте в посте «Как снимали комедию «Бриллиантовая рука»»).

После выхода комедии на экраны, в том, что Гайдай стал одним из главных комедиографов советского кино, не сомневался никто. Его фильмы на студии включали в план до завершения работы над ними (а бывало и до начала). Но режиссёра не покидала мысль об экранизации Ильфа и Петрова — «12 стульев» была настольной книгой режиссёра. Вот только тут его снова ждало разочарование — пока он работал над «Бриллиантовой рукой», добро на съёмку «Стульев» дали другому комедиографу — Георгию Данелия. Но тут не обошлось без провидения — Данелия под предлогом, что «перегорел», сам отказался от съёмок фильма в пользу Гайдая. И тот самоотверженно бросился за работу над «фильмом мечты». Выбор главного героя из пары сотен кандидатов, поиски подходящих стульев и многие другие истории со съёмок — тема для отдельного поста («Фотопробы на роль Остапа Бендера в комедию Л. Гайдая «12 стульев»»). Главное итог. А он, кстати, неоднозначен. Споры о том, успех это Гайдая или провал, получился ли Бендер из Гомиашвили или нет, не утихают до сих пор

Но продолжим. Завершив работу над «Стульями», Гайдай стал искать литературный материал для следующей комедии. В это время он посмотрел спектакль «Иван Васильевич» по пьесе Булгакова в театре киноактёра. И хоть постановка ему не очень понравилась, других идей на тот момент у него не было. И он решился адаптировать пьесу для кино, взяв в соавторы сценария своего соседа — писателя сатирика Владлена Бахнова. Сценарий писался под Никулина — именно его Гайдай видел в роли царя Ивана Грозного и управдома Бунши. Вот только Никулин от съёмок отказался — он решил, что фильм не пройдёт цензуру. Гайдай не смог убедить актёра. Кто в итоге сыграл царя вы все прекрасно знаете (а кто пробовался, можете узнать в посте «Кто мог сыграть Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»». Как и знаете, какой успех был у фильма. Никулин ошибся.

«Иван Васильевич» ещё не вышел в прокат, а у Гайдая появилась новая идея — ещё одна экранизация. На этот раз рассказов Михаила Зощенко. В этом фильме от решил вернуться к своему любимому жанру — короткометражным новеллам. В фильме «Тайна покрытая лаком» (такое рабочее название было у фильма), он, как и в «Иван Васильевиче», решил перенести героев Зощенко в современность, в 70-е. Но его отговорили, убедили, что лучше снимать кино об абстрактных мещанах, оставшихся в прошлом.

Этот фильм, к величайшему сожалению, можно назвать последней удачной работой Гайдая. Фильмы, которые он снимал позже, можно назвать если не провальными, то крепкими середнячками. Нет, они по-прежнему брали кассу — народ любил комедии Гайдая. Но это, скорее, по инерции, по прежним заслугам.

Фото © Мосфильм

12.12.2017