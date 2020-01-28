10 невероятных фактов о ДНК, которые будут интересны и взрослым, и детям

ДНК – это молекула, которая делает человека тем, кем он есть. Она несёт в себе генетические инструкции по развитию и функционированию каждого отдельного живого организма. ДНК есть в каждой отдельной клетке в теле человека.

Она имеет форму двойной спирали, каждая «ступенька» которой состоит из пары нуклеотидов. Учёные активно изучают ДНК, поскольку считают, что эти знания помогут справиться со многими болезнями и существенно продлить жизнь человека.

1. Бделлоидные коловратки

Бделлоидные коловратки — только дамы.

Бделлоидные коловратки — микроскопические существа, которые могут быть исключительно женского пола. Существуют они уже более 80 миллионов лет и размножаются путем кражи ДНК других животных.

2. Осы-бракониды

Осы-бракониды — насекомые с вирусом.

Вместо того, чтобы впрыскивать яд в тело жертвы, осы-бракониды при укусе заражают свои жертвы вирусом, который подавляет их иммунную систему и позволяет паразитарным личинкам осы расти в организме жертвы. Ученые выяснили, что этот вирус отличается от любого другого вируса на Земле и буквально встроен в ДНК ос уже более 100 миллионов лет. Что интересно, примерно 8% ДНК человека состоит из древних вирусов.

3. Родители, дети и… бананы

Родители, дети и… бананы

Братья и сестры разделяют 50% своих генов, точно так же, как родители и дети. При этом, как ни парадоксально, 50% ДНК человека идентично ДНК… банана.

4. Сломанное ДНК

Так выглядит ДНК человека.

ДНК повреждается почти 1 миллион раз в день … в каждой клетке тела человека. К счастью, организмом предусмотрена сложная система его «починки». Если бы этого не происходило, то все бы умерли от рака или гибели клеток.

5. Человек — родственник червей?

Дождевые черви.

Когда дело доходит до беспозвоночных, то ближайшими родственниками людей являются… дождевые черви (у человека намного больше общего в ДНК с ними, чем с тараканами или даже осьминогами).

6. Коренные американцы

Коренные американцы породнились с викингами.

По мнению ученых, ДНК представителей четырех семей в Исландии можно найти только у коренных американцев. Эти данные свидетельствуют о том, что викинги были в Америке и привезли с собой в Европу местную женщину около 1000 лет назад.

7. «Диск бессмертия»

«Диск бессмертия»

На Международной космической станции есть жесткий диск под названием «Диск бессмертия». Он содержит ДНК выдающихся людей, таких как Лэнс Армстронг и Стивен Хокинг. Сделано это на случай всемирной катастрофы.

8. Самый старый ребёнок в мире

Брук Гринберг — самый старый ребёнок в мире

Брук Гринберг до самой смерти в возрасте 20 лет выглядела как годовалый младенец. Ее развитие как будто остановилось на возрасте 11 месяцев, после чего девочка вообще не старела. Ученые считают, что ее ДНК может содержать ключ к «биологическому бессмертию».

9. Период полураспада ДНК

Период полураспада ДНК — 521 год.

Ученые установили, что ДНК имеет период полураспада 521 лет, и через 1,5 миллиона лет даже самые лучшие сохранившиеся образцы ДНК будут больше попросту не читаемы. Из-за деградации ДНК весьма маловероятно, что динозавры или доисторические существа когда-либо могут быть клонированы.

10. Проект глубоководного захоронения Hornsleth

Проект Hornsleth.

В рамках проекта глубоководного захоронения Hornsleth в самой глубокой части океана в 2013 году была погребена капсула с человеческой кровью, образцами волос и ДНК животных. Это может быть использовано для возвращения исчезающих видов в будущем.

отсюда