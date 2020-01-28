Из вируса китайцам запретили въезд в Россию

С сегодняшнего дня, 28 января, российские туроператоры приостанавливают прием организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).Китайский вирус: последние новостиРанее сообщалось о том, что приморских туристов срочно вывозят из провинции Хайнань, где находится популярный курорт Санья. Ближайшие даты вылетов в Санью также отменяются. Региональные турагенты рассказали, что это направление заморожено до середины февраля.Все туристические достопримечательности популярного курорта Санья прекратили работу. Такое решение приняла администрация города. Отдыхающим настоятельно рекомендовано вернуться на Родину. Российских туристов эвакуируют из провинции Хайнань спецбортом 31 января. Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператоры, которые занимаются этим направлением несут убытки. Неизвестно, как долго коронавирус будет дестабилизировать туристическую отрасль. Участники рынка, опрошенные редакцией, сообщили, что туристы возвращаются из Китая и отменяют брони, новых поездок не планируют.Коронавирус: как не заразитьсяВ связи с эпидемией нового коронавируса специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как каждый человек может уберечься от этой серьезной вирусной болезни. Прежде всего, эксперты рекомендуют уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании поездки.

Во время путешествия следует пить только бутилированную воду и употреблять термически обработанную пищу. Очень важно тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Не стесняйтесь носить медицинские маски для защиты органов дыхания от вирусов, пишут в ведомстве.Кроме того, во время эпидемии коронавируса рекомендуется отложить походы в зоопарки, рынки. Особенную опасность могут таить места, где продаются животные и морепродукты.При первых симптомах заболевания необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Любое промедление может быть опасным для жизни.Сотрудники Роспотребнадзора советуют также воздержаться от поездок в Китай, особенно в город Ухань до стабилизации ситуации.Симптомы китайского вирусаВрачи, работающие с больными, зараженными коронавирусом отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры, поэтому установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов. Среди первых симптомов опасной болезни упоминаются диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а в более редких случаях стеснение в груди и повышенное сердцебиение.Коронавирус 2020: последствияНапомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, известно о 4598 зараженных, из них 106 человек скончались.