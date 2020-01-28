Анастасии Заворотнюк предрекли скорый развод с мужем

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, для которой сейчас первостепенно поправить здоровье из-за онкологического недуга, может потерять своего мужа. Причина кроется в том, что он все больше времени проводит со своей партнершей из США Наоми Ланг.К выводу о том, что семейный союз Анастасии Завортнюк и Петра Чернышева может разрушиться, пришли многочисленные поклонники этой звездной пары. В пользу этой версии говорит тот факт, что будучи постоянно проживающим в Америке Чернышев в свое время сблизился с Ланг. Именно с ней он катался на протяжении пяти лет. Их рабочие отношения были успешными. В частности, они пять раз одерживали победу на американских соревнованиях.Но ситуация в корне поменялась в 2003 году, когда Чернышев неожиданно для окружающих принял решение о смене рода своей деятельности. Он перешел на тренерскую работу, а перед этим его партнерша серьезно травмировала ногу, из-за чего им даже пришлось отказываться от выступления на разных соревнованиях. Вскоре Петр вернулся в Россию, где познакомился со своей будущей супругой, актрисой Анастасией Заворотнюк.

С тех пор прошло много времени, но как теперь выясняется, 41-летняя Наоми не забыла о своем партнере и по-прежнему вспоминает о Чернышеве с любовью. Поклонники сегодня являются свидетелями того, как спортсменка переключилась на Петра, когда его супруга находится в тяжелом положении.»Я скучаю по катанию и по моему партнеру по катанию @petertchernyshev», — пишет бывшая партнерша о муже Анастасии Заворотнюк в своем персональном блоге.Таким образом можно предположить, что отношения Наоми и Петра могут вырасти из профессиональной сферы в личную плоскость. Что будет дальше — покажет лишь время.