Бийские атеисты вышли пикет против нового министра культуры из-за связи православием

Одиночный протест

Активисты движения «Атеисты России» провели одиночный пикет у здания администрации Бийска, привлекая внимание к своему требованию отставки недавно назначенного министра культуры РФ Ольги Любимовой. В организации переживают по поводу того, что она в определенных кругах имеет репутацию «глубокоскрепного ревнителя религиозных догм», и считают, что она может привнести засилье церкви в область культуры. Об акции сообщают алтайские «Коммунисты России» в своем сообществе «ВКонтакте».

Пикет против Ольги Любимовой прошел 28 января у здания городской администрации. Активист «Атеистов России», судя по его плакату, протестовал против мракобесия и требовал отправить новоявленного министра в монастырь. Как указано в сообщении «Коммунистов России», под «мракобесием» активисты понимают тесное взаимодействие Любимовой с различными религиозными организациями в прошлом. «Являясь православным публицистом, занимая до последнего времени должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, сняв огромный список документальных фильмов о православии и работая над религиозными телепрограммами, Ольга Борисовна имеет устойчивую репутацию охранителя или «глубокоскрепного» ревнителя религиозных догм. Судя по ее карьере, Любимова постоянно испытывала тягу к освещению религиозных тем, вопросов, находилась в православно-информационном поле», — сказано в публикации.

В качестве обоснования того, что министр придерживается именно таких религиозных взглядов, активисты указывают, что она получала образование в православной гимназии, работала в информационном агентстве Русской православной церкви, участвовала в производстве программ «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым», снимала фильмы «Путь патриарха» о жизни Алексия II, писала сценарии для проектов «Преподобный Сергий Радонежский» и т.д. Все это, как считают авторы протеста, говорит о том, что Любимова перенесет свои религиозные взгляды на свою работу. В связи с этим «Атеисты России» требуют отставки министра и призывают «прогрессивную часть общественности» поддержать их.

Стоит отметить, что Ольга Любимова рассказала о своих взаимоотношениях с религией еще в 2011 году в интервью изданию «Правмир». По ее собственным словам, от православной гимназии она осталась, мягко говоря, не в восторге. Любимова отмечала, что это место стало для нее настоящим «лагерем Аль-Каиды» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), и именно после трех лет обучения там она решила не связывать свою жизнь с религией. Обучаясь на факультете журналистики, она все же вернулась к церковным темам, однако исключительно ради заработка и с подачи своего друга. Но и после этого отношения с РПЦ для Любимовой оставались непростыми. Позже будущий министр, изучив тему, обратилась уже к «православию с человеческим лицом», вместе с тем избегая церковного официоза.

Отметим, что личность нового министра вызвала бурную реакцию в Сети. Пользователи нашли блог в ЖЖ, который якобы вела Ольга Любимова, и раскритиковали ее за довольно резкие и острые посты. Кроме того, в Интернете всплыла фотография министра в футболке с провокационным высказыванием. Однако многие пользователи, напротив, восприняли все это как доказательство «человечности» Любимовой.