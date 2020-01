40 лучших кадров, поймавших ветер

Share Tweet Share Share Email CommentsДевушка пытается справиться с зонтиком на ветру перед парком Пятидесятилетия в Брюсселе. (Benoit Doppagne/AFP/Getty Images)

Ветер. Мы его не замечаем, пока он не начинает нас раздражать, или пока он не понадобится нам для каких-нибудь практических целей, или же пока не причинит какой-нибудь серьезный ущерб. А иногда мы используем ветер для развлечений. По-научному, ветер — это поток воздуха, двигающийся в горизонтальном направлении. Вот небольшая подборка снимков, на которых ветра не видно, зато видны его последствия.

Гот с растрепанными ветром волосами у аббатства Уитби на Готической неделе в Уитби, Англия. Готическая неделя впервые прошла в 1994 году в честь всех темных и таинственных вещей, а теперь она переросла в настоящее событие для готов, проходящее дважды в год. Уитби выбрали местом его проведения отчасти потому, что Брэм Стокер написал свой роман «Дракула» в рыбацком городке, вдохновившись аббатством Уитби. На событии собираются даже любители романтизма, викторианства, киберготики и стимпанка. (Christopher Furlong/Getty Images)

Люди фотографируют волны, разбивающиеся о бухту в Порткоуле, Уэльс. В тот день скорость ветра достигала 152 км/час. (Matt Cardy/Getty Images)

Фара Холл, член команды «США RS:X», и Брендон Тодд, тренер австралийской команды «RS:X», в заливе Базерс на 13-ый день Чемпионата мира по парусному спорту в Перте, Австралия. (Mark Dadswell/Getty Images)

На этом фото НАСА можно увидеть химические индикаторы, выпущенные из пяти ракет, запущенных с острова Уоллопс, во время тестового полета в Атлантике, штат Вирджиния. Индикаторы образуют белые облака, которые позволяют ученым и простым людям увидеть верхний уровень струи реактивного двигателя. (NASA)

Два воздушных шара соприкасаются из-за ветра в курорте Швейцарских Альп на 34-ом Международном фестивале воздушных шаров. В 2011 году в фестивале приняли участие 100 воздушных шаров из 14 стран. (Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images)

Марсель Сим из Германии бросает на воздух траву, чтобы проверить направление ветра, на турнире по гольфу в Дубае. (Karim Sahib/AFP/Getty Images)

Индийская пилигримка сушит сари на ветру после купания в Гангасагаре, в 155 км к югу от Калькутты. (Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)

Пожарный помогает справиться с лесным пожаром в Мидоулендс, рядом со стадионом «Метлайф» в Карлштадте, штат Нью-Джерси, США. Пожарные со всего штата были призваны потушить лесные пожары, разразившиеся в Нью-Джерси и Нью-Йорке в середине апреля. Засуха, низкая влажность воздуха и сильные ветра — главные причины распространения пожара. (Michael Bocchieri/Getty Images)

Флаг в память о жертвах прошлогоднего землетрясения и цунами развевается на ветру на поврежденном кладбище в Хироно, префектура Фукусима. Хироно — первый город, вернувшийся к нормальной жизни после эвакуации. Из первоначального населения в 5300 человек лишь 250 вернулись в город. (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

На этом спутниковом снимке виден спиральный узор облаков над центральной частью США. Сильно низкое давление над равнинами вызвало холодный циклон, принесший средние и сильные ливни и грозы в центральную и восточную часть США. Грозы стали сильнее из-за сильного ветра, крупного града и нескольких торнадо. В Миссисипи выпало более 5 см дождя. (Associaters Press)

Пожар, вынудивший властей сразу же закрыть шоссе 34 к востоку от Юмы, штат Колорадо. Пожар нанес ущерб в полмиллиона долларов, а причина его возникновения — оборванные ветром линии проводов над сухими равнинами. (Tony Rayl/Yuma Pioneer via Associated Press)

Выдернутое и перевернутое дерево после сильного урагана в Арлингтоне, штат Техас, США. В результате урагана 4 апреля были ранены 20 человек, но никто не погиб. (Paul Moseley/The Fort Worth Star-Telegram via Associated Press)

Садовод оценивает ущерб, нанесенный его оранжереям после сильного порыва ветра. (Thierry Zoccolan/AFP/Getty Images)

Адил Халид из команды ОЭА борется со шквалом на палубе яхты во время гонки «vo Ocean Race 2011—2012» из Саньи, Китай, до Окленда, Новая Зеландия. (Volvo Ocean Race/Getty Images)

Зрители следуют за яхтой Кена Рида из США, плывущей к финишной черте, во время гонки «Volvo Ocean Race 2011—2012». Команда США взяла второе место. (an Roman/Volvo Ocean Race via Associated Press)

Ноэлль Финч из Великобритании сидит на своей доске в заливе Фунхал у португальского архипелага Мадейра в день, когда Чемпионат Европы по виндсерфингу отменили из-за отсутствия ветра. (Francisco Leong/AFP/Getty Images)

Алисса Кранк и Джо Готье целуются под дождем на Хантингтон Бич в Калифорнии.

Дорожный постовой направляет автомобили во время песчаной бури в районе Багдада Каррада. (Thaier Al-Sudani/Reuters)

Дети из племенного региона Пакистана Мохманд укрываются от песчаной бури на окраине Исламабада. (Anjum Naveed/Associated Press)

Мертвый осел, частично занесенный песком, в районе пустыни, куда жители отвозят мертвых животных, чтобы избежать неприятного запаха и заразы, у деревни Дала в Чаде. Матери с голодными детьми стекаются к местам раздачи провизии и в клиники в пустыне Чада, однако иногда слишком поздно спасти детей. Работники ООН предупреждают, что больше детей может погибнуть, если им не помочь. (Ben Curtis/Associated Press)

Воздушный змей с портретом человека, пропавшего во время последней диктатуры (1973—1984 гг.), во время Международного дня прав человека в Монтевидео. (Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images)

В первый день музыкальный фестиваль «Coachella» в Индио, Калифорния, проходил под дождем. (Damon Winter/The New York Times)

Птицы летят вокруг воздушного змея во время фестиваля в Ахмадабаде, Индия. (Associated Press)

Девочка бежит по песку, раздуваемом ветром, на пляже на побережье Сиберн, Англия. (Scott Heppell/Associated Press)

Палестинский бегун борется с ветром на дороге в Газе во время второго марафона в городе. (Adel Hana/Associated Press)

Грег Грегер, который начал ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев, запускает своего змея в морском парке Колумбия Пойнт в Ричленде, штат Вашингтон. «Иногда, когда я запускаю змея, дети дают мне 50 центов», — говорит 89-летний мужчина, жена которого была известна, как «Леди — воздушный змей». (Kai-Huei Yau/Tri-City Herald via Associated Press)

Джеффри Бэйл с развивающимся на ветру шарфом на ежегодном фестивале «Горящий человек» в пустыне Блэк-Рок в Неваде. (Andy Barron/Reno Gazette-Journal via Associated Press)

Люди борются с ветром и дождем в Токио. Из-за сильных ветров в начале апреля в столице Японии было отменено несколько рейсов, вынудив людей уйти с работы раньше. (Yuriko Nakao/Reuters)

Патрульный и пожарный Колорадо пытаются устоять на ветру на дороге. В тот день из-за сильных ветров перевернулось несколько грузовиков и начался небольшой пожар вдоль дороги. (Cliff Grassmick/Daily Camera via Associated Press)

Американский флаг раздувает ветром на фоне разрушенного дома после торнадо в Гаррисбурге, штат Иллинойс. (Jim Young/Reuters)

Ветер раздувает пыль на месте сноса здания в Хух-Хото, Автономный регион Внутренняя Монголия. (Carlos Barria/Reuters)

Парус кайтсерфера Джона Петина развевается на ветру на пляже Тихого океана в Сан-Диего. (Gregory Bull/Associated Press)

Нэнси Йорк из Ванкувера идет против ветра вдоль ущелья на реке Колумбия недалеко от Корбетта, штат Орегон. (Rick Bowmer/Associated Press)

Сэм Кортни поднимается по ветряной турбине, чтобы прикрепить несущие ремни к крану в Гарнси Каунти, штат Огайо. В прошлом году в США были установлены ветряные турбины по 6810 мегаватт, на 31% больше, чем в 2010 году. (Ty Wright/Bloomberg News)

Целая коллекция ветряных мельниц в поле в Толаре, Техас. Джесси Хэни любит это тихое и умиротворенное местечко, однако она также любит местный шум от 42 восстановленных мельниц. Они нашли это место с мужем 10 лет назад, во время своего медового месяца, и с тех пор приезжают сюда каждый год на годовщину свадьбы. (Paul Moseley/Star-Telegram via Associated Press)

Палестинец держится за свой зонтик на сильном ветру во время ожидания автобуса в Рамалле. (Muhammed Muheisen/Associated Press)

Женщина на пляже в прибрежном городе Кэмпс Бэй, рядом с городом Кейптаун, ЮАР. Кейптаун славится своими сильными ветрами. (Schalk Van Zuydam/Associated Press)

Кайтсерфер наслаждается ветром у южного израильского города Ашкелон. (Tsafrir Abayov/Associated Press)

Ветер в лицо, волосы растрепаны, пытаясь удержать очки на месте, студентка проходит мимо красных кирпичных стен школы Валла-Валла, штат Вашингтон. (Jeff Horner/WALLA WALLA UNION-BULLETIN via Associated Press)