Гульнара Каримова покинула Узбекистан

Share Tweet Share Share Email CommentsДочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара покинула страну и находится в Дубае. Об этом в среду, 3 октября, сообщает «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода»).

Информацию о появлении Каримовой в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября встречали ее в Дубае. Один из принимавших непосредственное участие в организации поездки Каримовой в Дубай направил в редакцию «Радио Озодлик» документ, в котором указывается, что дочь экс-президента республики, зарегистрированная в одном из дорогих отелей ОАЭ в качестве VIP-гостьи, прилетела в Дубай на частном самолете 2 октября в 14:00 по местному времени.

В справке для внутреннего использования, которую вручили ответственным за встречу и обслуживание Каримовой в качестве VIP-гостьи работникам отеля (и ответственным за ее безопасность), говорится, что Каримова является старшей дочерью скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, а также основательницей и руководителем неправительственных организаций. К справке также приложена фотография Каримовой, на которой она изображена на фоне логотипа форума в Монако.

Указывается также, что на последнем этаже отеля (название которого «Радио Озодлик» не раскрывает) сопровождающими дочь экс-президента лицами сроком на две недели забронированы пять роскошных номеров.

Издание связалось с несколькими представителями администрации отеля, в котором расположилась Каримова. «Независимые друг от друга собеседники подтвердили нашему радио информацию о том, что Гульнара Каримова остановилась именно в этом отеле и в настоящее время отдыхает», — утверждается в материале.

«Насколько мне известно, сейчас Гульнара Каримова находится на пляже. Я не знаю, сможете ли вы связаться с ней. Но вчера, когда мы встретили госпожу Каримову, она не скрывала, что довольна нашими услугами», — сообщил один из представителей администрации пятизвездочного отеля.

Журналистам удалось дозвониться и до самой Каримовой. «Когда наш репортер спросил женщину, поднявшую трубку телефона: «Гульнара, это вы?», та ответила: «Да». Но узнав о том, кто ее беспокоит, женщина бросила трубку телефона», — отмечается в материале. Последующие попытки дозвониться до нее оказались безуспешными, а затем персонал гостиницы заявил изданию, что не может предоставить информацию относительно посетительницы под именем Гульнара Каримова.

«Радио Озодлик» связалось с руководителем отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля, который подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять люксовых номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой. Однако он заявил, что эта женщина не является дочерью бывшего президента Узбекистана. «Мы отправили письмо на электронную почту наших сотрудников и предупредили их, что в справке была написана неправильная информация», — поведал он. Кроме того, VIP-гостья отеля якобы даже не является гражданкой Узбекистана и намного младше дочери Ислама Каримова.

Гульнара Каримова в сентябре 2014 года

2 октября дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать, против которой в Узбекистане возбуждено уголовное дело, была отпущена домой. «Радио Озодлик», в свою очередь, со ссылкой на свои и передавало, что дочь экс-президента была выпущена под домашний арест еще в августе. Ни Генеральная прокуратура Узбекистана, ни швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.