Опрос: 65% граждан Турции считают экономику проблемой номер один

Опрос показал, что никакая другая проблема даже близко не стоит рядом с экономическими трудностями. Надо сказать, что лишь 3% опрошенных считают, что все их беды связаны с образованием, в то время как 2,7% указали на терроризм, передаёт Turkish Minute.

Издание отмечает, что после валютного кризиса, разразившегося в 2018 году, в результате которого национальная валюта потеряла 30% своей стоимости по отношению к доллару, экономика Турции в прошлом году встала на путь восстановления. Однако двузначная инфляция продолжила поддерживать высокие цены на товары, а растущая безработица значительно осложнила жизнь людей.

Кроме того, согласно опросу, число людей, назвавших сирийских беженцев серьёзной проблемой, сократилось с 4,1% в июле до 0,4% в декабре.