Муж Заворотнюк сильно изменился за последнее время

Фигурист Петр Чернышев продолжает активно выступать в ледовых шоу, пока его жена, актриса Анастасия Заворотнюк, борется с тяжелым недугом. На одном из новых фото, сделанных на льду, знаменитый мужчина предстал сильно изменившимся внешне.

Анастасия Заворотнюк сегодня, новости 28 января о состоянии здоровья

Обсуждаемый снимок представил официальный блог проекта Татьяны Навки – работодателя Чернышева. На обнародованном изображении Чернышев запечатлен в новом имидже: с осветленными волосами, гладко выбритым лицом (ранее Петр ходил с щетиной) и как будто помолодевшим. Рядом с ним – фигуристка Наоми Ланг, партнер фигуриста.Несколько месяцев назад Чернышев сделал вынужденный перерыв в выступлениях – из-за непростой ситуации в семье. Однако осенью 2019 года он все же вернулся на лед и продолжил выступления. Татьяна Навка не раз объявляла, что деньги за ряд ледовых представлений будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» по сей день не подтверждает и не опровергает диагноз «опухоль головного мозга». При этом родственники не скрывают факт продолжительного лечения актрисы от некого тяжелого недуга.

Поклонники Анастасии Заворотнюк давно не получали никаких известий о здоровье артистки. Родственники звезды предпочитают держать в секрете ее диагноз и текущее состояние. Фанатам «прекрасной няни» остается только спрашивать о здоровье Заворотнюк в комментариях к постам в ее группе поддержки в Инстаграме. На них никто не отвечает, но люди надеются, что семья актрисы хотя бы удостаивает вниманием ленту под фотографиями. В основном комментаторы желают Заворотнюк здоровья и пытаются узнать, правда ли то, о чем пишут СМИ. Есть и те, кто предлагает свои услуги — знахари и целители. Отдельного внимания заслуживают люди, которые советуют родственникам Заворотнюк обратить внимание на казахстанские нано-бальзамы. Якобы они очень хорошо помогают от онкологии. Семья Анастасии Заворотнюк не бедная. Она может позволить себе лучшее лечение «прекрасной няни» из возможных. Единственный момент — если у актрисы действительно глиобластома, то остается надеятся только на чудо. Этим чудом вполне могут оказаться так называемые нано-бальзамы из Казахстана.