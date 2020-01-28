Боевики в Сирии атаковали нефтехранилища

Атака с помощью заложенных взрывных устройств произошла на нефтеобъектах в сирийском Баньясе. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на министерство нефти страны.Уточняется, что удар нанесён по нефтяным объектам в море, а взрывные устройства заложили водолазы.В настоящее время ведутся восстановительные работы для возобновления деятельности нефтеналивной станции.Впервые нефтеобъекты в Баньясе были атакованы летом 2019 года. Тогда из строя были выведены пять нефтепроводов в указанном регионе. После обнаружения утечки нефти в акватории в Баньясе водолазы в ходе обледования нефтепроводов и выявили повреждения.Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обмениваться ударами с боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации оппозиционного военного источника в сети Twitter (AlwataniaTahrer), исламисты уничтожили противотанковую установку сил САР в районе высоты Тель-Мута. Кроме того, подконтрольный боевикам медиапортал Masar Press Agemcy сообщает о потерях правительственных сил в технике поблизости от населенного пункта Хан-Туман. Напомним, джихадисты и ранее публиковали подобные сообщения, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в Южном Идлибе. Вертолеты ВВС САР атакуют зоны дислокации боевиков на окраине населенного пункта Хан ас-Сабль, о зачистке которого стало известно ранее. В то же время российская авиация наносит удары по укрепрайонам радикалов поблизости от города Серакиб. Сведения о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Связанные с боевиками источники тем временем публикуют неподтвержденные данные о гибели бойцов проправительственных отрядов недалеко от города Хиш.