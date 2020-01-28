Побег больной раком Заворотнюк к вызвал недоумение

Звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Родные и близкие артистки упорно отказываются давать комментарии о ее состоянии, вызывая тем самым непонимание со стороны поклонников и порождая поводы для распространения слухов.Одним из таких слухов стала просочившаяся в СМИ информация о том, что рак у Анастасии Заворотнюк – не более, чем выдумка. По словам некоторых наблюдателей, к этой крайней мере семья актрисы прибегла из-за накопившихся долгов. В пользу догадки свидетельствует недавнее решение 23-летней дочери артистки закрыть свой магазин одежды в Москве.Подобные новости посеяли зерно сомнения в головах поклонников. Некоторые продолжали поддерживать актрису, а другие отвернулись от 48-летней звезды, заподозрив ее в обмане: в начале января пользователи начали массово отписываться от ее инстаграм-аккаунта.Однако есть и те, кто занял нейтральную позицию и попросту отказывается верить, что Анастасия Заворотнюк сбежала от долгов столь отчаянным способом. В их числе оказалась и знаменитая продюсер Диана Бичарова. Она выразила недоумение из-за появившихся домыслов.»Прежде всего мы делаем так, чтобы об артисте говорили. И не важно, в какие моменты. Но, наверное, шутить с болезнями – это настолько ужасно, что я не хотела бы в это верить», – заявила Бичарова. Продюсер пожелала Анастасии Заворотнюк большого здоровья и выразила надежду на то, что информация о ее состоянии вскоре всплывет на поверхность. Женщина подчеркнула, что родственники актрисы совершают ошибку, храня молчание о здоровье «Моей прекрасной няни».

«Наверное, уже стоит сказать людям, фанатам и поклонникам о том, что происходит с их любимой актрисой. Потому что очень много слухов и неправды, в которые, я думаю, никто не хочет верить. Никто не хочет быть обманутым и, наверное, пора уже сказать правду», – сказала Диана. Фанаты Анастасии Заворотнюк потребовали от родных знаменитости официально объяснить, что сейчас происходит с актрисой. Некоторые из поклонников не выдерживают замалчивания сведений о состоянии звезды. «Ну сколько можно? Родственники! Ау!» — пишут пользователи в соцсетях.Поклонники Анастасии Заворотнюк не сбавляют оборотов в попытке выяснить, что же творится со знаменитостью. Граждане призывают родных хоть как-то развенчать слухи, продолжающие появляться о звезде.Заворотнюк, которая предположительно находилась на реабилитации в элитном центре на Рублевке, перестали замечать и там. Сотрудница элитного учреждения рассказала СМИ, что если раньше звезда бывала на групповых занятиях, то сейчас «пропала».Фанаты на эту новость отреагировали гневно. По их словам, недопустимо распространять фейки об актрисе, а также недопустимо замалчивать сведения о её самочувствии.»Ну сколько можно? Родственники! Ау! Ну скажите вы что-нибудь официально!» – не выдержал один из фанатов. По его словам, слухи о Заворотнюк будут множиться, пока кто-то из родни не скажет, что происходит на самом деле.