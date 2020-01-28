Китайский вирус начал распространяться по миру

Вслед за Францией заражение коронавирусом 2019-nCoV из Китая зафиксировано в Германии.Власти Германии подтвердили информацию о первом зараженном китайским коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения федеральной земли Бавария речь идет о жителе округа Штарнберг. В данный момент пациент изолирован и под медицинским наблюдением.В ведомстве отметили, что в настоящее момент устанавливается круг общения пациента. Находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах заболевания, правилах гигиены и способах передачи заболевания. Пишет РИА Новости.

Первые вспышки заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV произошли в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус распространился и на другие страны — случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии и Малайзии. Несколько дней назад первые случаи заболевания новым коронавирусом подтвердились в Европе, во Франции сразу в двух провинциях.Слабость, увеличение лимфоузлов, повышение температуры, першение в горле, сухой кашель — симптомы короновируса, на первый взгляд, напоминают обычную простуду или грипп, а в более тяжелых случаях перерастает в атипичную пневмонию.