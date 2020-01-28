28 января отмечается праздник Павлов день

Предшественник названия этого дня – праздник церковный, в память преподобного Павла Фивейского. Павла Отшельника или Павла Египетского почитают как первого из монахов-христиан.Согласно преданию, его кормил ворон, принося скромную пищу – хлеб и финики, одеялом ему служили листья пальмы, и так, в благочестии, он прожил 91 год, покинув мир в 341 году, не переставая молиться.Но в народе Павлов день также называют Днем колдунов, и, согласно народной вере, те, кто занимается колдовским ремеслом, в этот день передают знания своим ученикам. И, разумеется, простым людям от этого одна беда – ведь они служат как бы подопытными для новоявленных магов и их оттачиваемого мастерства.

Опасаясь сглаза и порчи, люди прибегали к множеству средств: от тех, которые одобряла церковь, до языческих. Плевать через плечо, стучать по дереву и молиться — это, пожалуй, было самое меньшее и самое частое этим днем.Об этом дне есть такие пословицы: «Павел взмок — дня приволок», «Павел день прибавил».Теперь уже было ясно, что подходит конец зимы, солнце светит все ярче и не такие длинные ночи. Если звезды в этот вечер были тусклыми, ждали тепла, сияющие звезды обещали мороз, мигающие — быть вьюге.Тучи, собиравшиеся на Севере, говорили, что тепла еще нужно ждать. Ясный Павлов день обещал лето жаркое и сухое, снежный – дождливое, ветреный – очень прохладное. Лучше же всего дела обстояли, коли Павлов день был пасмурным и спокойным.Именинники в этот день: Вениамин, Гавриил, Елена, Иван, Максим, Павел, Прохор