Мать 10-летнего школьника опровергла рассказ барнаульца брошенном маршрутчиком трассе ребенке

В скандальной истории с 10-летним ребенком, которого якобы бросили на пригородной трассе по пути в школу в Новомихайловке, вскрылись новые подробности. Оказалось, что водитель маршрута № 256 высадил мальчика на остановке, а не просто на проезжей части, и тот не потерялся, а просто случайно вышел раньше, и все это время был на связи с родителями. Об этом мать школьника рассказала «Аргументам и фактам», подчеркнув, что никаких претензий к водителю автобуса они не имеют. Таким образом, сообщение водителя, подобравшего мальчика, оказалось приправлено вымыслом.

Со слов женщины, ее сын — довольно самостоятельный мальчик и хорошо знает местность. В тот день он просто отвлекся на телефон, когда ехал в школу, поэтому перепутал остановки и попросил водителя высадить его, но оказалось, что школьник вышел немного раньше. «Я, конечно, благодарна Валерию, который согласился его подвезти, за помощь, но все было совсем не так, как он описывает. Когда Богдан понял, что вышел не на той остановке, то позвонил мне. Я ему сказала, что вызову такси, и машину нужно ждать на остановке, либо садиться в маршрутку, если она приедет раньше. Он все время был со мной на связи. Потом перезвонил и сказал, что его подвезет мужчина, который мимо проезжал. Позже он объяснил, что согласился сесть к нему потому, что тот был в военной форме, иначе бы не стал этого делать», — поделилась мать школьника.

Также она добавила, что вины водителя автобуса здесь нет — мальчик признался, что сам виноват, поскольку отвлекся. К тому же выяснилось, что он не плакал и не был напуган, просто не хотел опоздать в школу, хотя водитель в соцсетях сообщил о плохом состоянии ребенка. Кстати учебное заведение, в котором обучается младшеклассник, посетил и руководитель компании, которая работает на маршруте № 256. Бизнесмен Максим Жоголь хотел разобраться в ситуации, которая произошла с его подчиненным. «Я пообщался с ребенком лично в присутствии классного руководителя и директора школы. Мальчик подтвердил, что водитель тут не причем и высадил его на остановке, как и положено. Школьник думал, что доехал до Новомихайловки, а это был Авиатор. Но это не чистое поле, там вокруг освещение. У нас никогда такого не было, чтобы пассажиров в неположенном месте высаживали», — пояснил Максим Жоголь.

Напомним, накануне один из горожан рассказал в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте» о том, что подобрал на трассе растерянного и замерзшего мальчика и довез до школы. Данная ситуация произошла рано утром 23 января. Мужчина утверждал, что ехал по Павловскому тракту и заметил на обочине мальчика, который брел вдоль дороги. Водитель остановился и разузнал у него, что случилось. Ребенок якобы сообщил ему, что ехал на маршрутке № 256 из микрорайона Докучаево, где его родители купили квартиру, в школу по прежнему месту жительства в поселке Новомихайловка. В автобусе были замерзшие окна, школьник испугался, что проехал свою остановку, и попросил остановиться. Водитель, со слов ребенка, будто бы просто высадил его на трассе вне остановочного павильона и продолжил движение, а ребенку пришлось идти пешком. Неравнодушный горожанин подвез мальчика, а после возложил ответственность за возможные последствия на водителя автобуса.

В результате данная история стала поводом для проверки о ненадлежащем оказании услуг работником маршрутки. Теперь следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также проверить действия водителя. По результатам будет принято процессуальное решение. Очевидно, после вскрывшихся подробностей в возбуждении уголовного дела будет отказано.