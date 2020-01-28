Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Российский премьер Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, которыми россияне могут воспользоваться в «Многофункциональных центрах» (МФЦ). Теперь граждане смогут получать там данные о трудовой деятельности, говорится на сайте кабмина.
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности. Это позволит жителям получать необходимые сведения в ПФР и в МФЦ.
Уточняется, что справки будут предоставляться только зарегистрированным людям и по экстерриториальному принципу, то есть в любых отделениях Пенсионного фонда страны и центрах независимо от места жительства.
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