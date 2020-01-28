В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, когда выступают против сотрудничества Сербии и Россией и Китаем. Об этом, как сообщает телеканал PTC, заявил министр обороны республики Александр Вулин.

Свою позицию глава военного ведомства высказал в ответ на заявление председателя Комитета по европейским делам бундестага Гюнтера Крихбаума о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

Вулин напомнил, что Германия совместно с Россией завершает реализацию крупнейшего в Европе энергетического проекта «Северный поток — 2», а Китай является одним из ее крупнейших торговых партнеров.

Он сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии.

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.

Ранее экс-премьер министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Белград активно взаимодействуют на различных площадках, российская сторона спокойно относится к попыткам интеграции страны с ЕС.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.