«Турецкие власти отказались финансировать проект по предотвращению последствий землетрясений»

После землетрясения силой 6,8 балла, которое обрушилось на восточную провинцию Элязыг в пятницу, риски землетрясений возросли для всех районов, расположенных в пределах линии Восточно-Анатолийского разлома (EAF), простирающейся примерно на 650 км от нагорья восточной Турции до Средиземного моря, написал Горюр на Twitter.

EAF, формирующий тектоническую границу между Анатолийской плитой и движущейся на север Аравийской плитой, может активироваться так же, как и линия Северо-Анатолийского разлома (NAF), одна из самых опасных зон в мире, считает профессор.

«Вы знаете, что в 20 веке NAF способствовала возникновению многочисленных землетрясений силой 7 баллов или более в период между 1939 и 1999 годами (исключая Стамбул)», — отметил эксперт в своём микроблоге, добавив, что последнее землетрясение магнитудой более 7 баллов было зафиксировано на EAF в 1875 году.

По словам учёного, уроженца Элязыга, он в течение многих лет изучал землетрясения в регионе и призывал власти подготовить провинцию и её окрестности к возможной катастрофе.

«Но, к сожалению, мало что было сделано. Так же, как и в Стамбуле», — сказал Горюр.

Профессор рассказал, что он и другие учёные разработали проект с участием администраций губернаторов восточных провинций Бингёль, Элязыг, Малатья и Мараш, а также при поддержке Главного управления картографии Турции.

«Мы обратились в несколько учреждений, такие как TÜBİTAK, DPT, но получили отказ. На самом деле все знают, что землетрясения рано или поздно произойдут на каждой линии разлома. Почему бы не предпринять меры в этих потенциально опасных районах до того, как случится трагедия?» — сказал Горюр, обращаясь к Совету по научным и технологическим исследованиям Турции и бывшему заместителю секретаря организации государственного планирования.

Многие пользователи социальных сетей в пятницу выложили интервью Горюра CNN Turk, сделанное четыре месяца назад после землетрясения силой 4,6 балла, обрушившееся на Стамбул. В интервью профессор рассказал, что землетрясение, вероятно, может произойти в районе Сивридже в Элязыге, где в минувшую пятницу был зафиксирован эпицентр подземных толчков.

Напомним, что в 1999 году жертвами землетрясения магнитудой 7,6 баллов, произошедшего в северо-западной турецкой провинции Измит, рядом со Стамбулом, стали около 17 тыс. человек.