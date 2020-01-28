Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

close

Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече…

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станет Людмила Бокова. Замминистра финансов назначен Павел Кадочников.

Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.

Кадочников до этого был председателем Общественного совета при Минфине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Источник