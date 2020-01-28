Зачем киты выпрыгивают из воды? Ученые нашли ответ

Прыжки над водой и сопровождающий их шум оказались для китов-горбачей способом коммуникации — пишет tjournal

Горбатые киты известны своей любовью к эффектным прыжкам из воды, которые сопровождаются грохочущими ударами плавников и мириадами брызг. Однако зачем это нужно самим китам? Чтобы выяснить это, биологи австралийского Квинслендского университета наблюдали за поведением 94 групп горбачей (Megaptera novaeangliae) как напрямую, так и с помощью акустического мониторинга, меток и т.д.

Ученые заметили, что киты активно прыгают и производят массу шума тогда, когда неподалеку – в пределах 4000 м – находится другая группа горбачей. Если расстояние больше этого, такая активность резко спадает. Отчет о работе опубликован в журнале Marine Mammal Science, в статье ученые предполагают, что настоящая функция этого поведения – социальная.

По этой версии, прыжки и сопровождающие их звуки служат средством коммуникации для различной групповой деятельности. В самом деле, по словам авторов работы, киты охотнее прыгают и шумят тогда, когда происходит разделение или объединение групп, или к группе китов присоединяется новичок.