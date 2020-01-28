Как тигр Путина убежал в Китай

Когда Путин 22 мая 2014 года выпускал в тайгу амурского тигра, президент и представить не мог, что Кузя, так зовут тигра, уплывет в другую страну!

Специалисты по полосатым властелинам тайги объясняют побег тигра Путина в Китай тем, что у Кузи – характер настоящего бродяги. Зоологи отрицают слухи, что побег тигра Путина связан с его голоданием на территории России.

Говорят, что корма для тигра Кузи, крестника Президента России, в амурской тайге было предостаточно, но, несмотря на хорошее питание, цыганская душа тигра увела его в эмиграцию.

Определили, что тигр Кузя сбежал по сигналам с датчика, который установлен у хищника на специальном ошейнике. Сигнал показал, что несколько дней назад тигр рванул вплавь через амур на китайский берег в районе Еврейской АО.

Всего в мае 2014 года Владимир Путин выпустил трех хищников – Кузю, Борю и Илону. Все молодые тигры были найдены в 2013 году со своими братом Устином и сестрой Светлой. Троих решили доверить президенту, один уже ушел в заграничные бега.

Дата поста: 08.10.2014