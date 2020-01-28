Интересные данные и факты из жизни Бориса Шергина

В тихом местечке Соломбала, что является историческим районом Архангельска, на улице Беломорской Военной Флотилии стоит неприметное здание библиотеки. Она носит имя поморского сказителя и известного художника Бориса Викторовича Шергина.

Это человек, который всю свою жизнь посвятил собиранию былин, сказок, песен о своих земляках холодного края.

Детство

Он появился на свет в конце XIX столетия в семье главного механика Мурманского пароходства, корабельного мастера и талантливого художника. Мать его была уроженкой архангельского края. Она привила любовь к русской поэзии, часто напевая старинные народные песни со своими соседками-поморками.

Всё, что слышал мальчик от своих родителей, он с раннего детства впитывал в себя: любовь к родной стороне, людям, суровым будням сильного северного народа.

Часто в гостях у Шергиных бывали мореплаватели и архангельские поморы. Их песни, былины и сказки он запоминал на всю жизнь. Это явилось базисом его будущих литературных произведений.

В мужской губернской гимназии он решил сшивать тетради и записывать воспоминания детских лет. А его любимыми «игрушками» были кисточки, акварельный набор, орудия труда для резьбы по дереву.

Мальчик умел мастерить морские суда и церкви. Он расписывал всё, что попадалось на глаза: мебель, посуду, стены и печи. Страсть к творчеству русского народа привела его в московское художественное учреждение.

Юношество

В 1913 г. Борис поступил в Строгановское художественно-промышленное училище. Он с теплотой воскрешает в памяти годы, проведённые там. Тогда в Москве и Петербурге вырос интерес к устной словесности. Борис с энтузиазмом представлял некогда собранный материал перед аудиторией в школах, вузах и на встречах художников.

Следующий этап жизни

После 4 лет обучения возвратился на родину и занимался реставрацией, прикладным искусством, резьбой по дереву, продолжая изучать и собирать этнографический материал русского Севера. Там же устроился на работу в кустарно-художественную мастерскую. Художник с любовью реставрировал старинные иконы, к которым относился с благоговением.

Возвращение в Москву

В 1922 г. Борис Викторович переселяется в столицу. Живёт бедно в подвальном помещении. Там он устраивается в институт детского чтения на должность преподавателя, где читает доклады об истории и сложении сказок. С замиранием дыхания слушали ребята его рассказы, изобилующие прибаутками и тонким юмором.

Творчество

Первой серьёзной работой была легенда «Любовь сильнее смерти», написанная в 1922 г. Премьерой писательской деятельности стала книга писателя «У Архангельского города, у корабельного пристанища», изданная в 1924 году. Это сборник былин, который был иллюстрирован автором.

Собрание своих сказок «Шиш московский» вышла в свет в 1930 г. Плодотворный труд имел ошеломляющий успех. Автор озвучивал их в литературных передачах центрального радио.

В 1934 г. Шергин стал профессиональным литератором. Его выступления в различных аудиториях с исполнением собственных сочинений, повествований, песен и историй о детстве и юности впечатляют слушателей.

Далее печатаются его книги «Архангельские новеллы», «У песенных рек», «Поморщина-корабельщина».

Шергин и война

В годы ВОВ сказитель много выступал перед солдатами и работниками тыла. На импровизированных сценах он рассказывал сказки, пел былины и читал свои сочинения.

Книги, о чём они

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». Здесь содержатся песенные тексты, мелодии и баллады, традиции северного уклада жизни. Оригинальные иллюстрации, сделанные автором, подчёркивают поэтическое звучание.

«Шиш московский». Содержание охватывает большой временной отрезок, где высмеивается верхушка общественного строя. Главный герой — скоморох, шут, жизнерадостный и весёлый человек. Больше сотни сказок было собрано автором по берегам Беломорья о неунывающем Шише.

«Архангельские новеллы». Сборник повестей, преданий, которые были услышаны от бывалых людей.

«У песенных рек». Собрание рассказов-новелл, афоризмов, мыслей о суждениях и деяниях людей того времени. Красочное описание природы северной местности, яркие воспоминания и впечатления о трудовых людях, мастерах своего дела затронуты на страницах этой книги.

«Поморщина-корабельщина». Записи устных рассказов о Севере. После издания этой книги писатель подвергся критике за антисоветские идеи и мысли, за консерватизм, за любовь к родному краю и поморскому быту.

После изоляции

В течение 10 лет он был предан забвению. Лишь после творческого вечера в 1955г. читатели вновь услышали имя писателя. С 1957 года стали публиковаться новые книги. «Поморские были и сказания», «Океан море русское», «Запечатлённая слава», «Гандвик — студёное море» — сборники устной народной поэзии и авторские произведения. Они вызвали восторженные отклики читателей.

Коллекция новых сочинений в большом объёме появляется в разнообразных журналах. Они рассказывают о северянах, об укладе их жизни, традициях и фольклоре.

Литератор уже жил в двух комнатках коммуналки. Но это был никому не нужный пожилой и больной инвалид, потерявший зрение.

Некоторые другие факты из жизни великого писателя