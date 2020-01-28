Слова Новичихинских чиновников финансовых нарушениях инициативной главы сельсовета взвесят суде

Новичихинский районный суд Алтайского края назначил проведение судебной лингвистической экспертизы по иску главы Лобанихинского сельсовета Анастасии Камендантовой к местной газете и главе района Сергею Ермакову, которые, по ее мнению допустили порочащие ее высказывания. Соответствующая запись появилась в карточке дела на сайте суда. Как уточнила сама Камендантова «Банкфаксу», результатов стороны ожидают примерно через месяц.

По ее словам, на заседании, прошедшем 24 января он отсутствовала, однако от ее лица по доверенности действовал юрист Роман Прутовых. «У нас из-за снега дороги до Новичихи не было, поэтому я отсутствовала на заседании. Был мой представитель на суде – я передала все дела ему, потому что это долгий процесс, а мне нужно своими делами заниматься. Он позже по телефону объяснил, что ходатайствовал о проведении лингвистической экспертизы. Она продлится, скорее всего, около месяца», — объяснила Камендантова.

Также она отметила, что за два прошедших заседания (включая предварительное), Сергей Ермаков так и не предоставил доказательств того, что его слова, растиражированные местной газетой «Сельчанка», являются правдой. «Мы подали иск из-за его упоминаний о том, что я якобы допустила нарушения при проведении закупочных процедур. Иск касался именно этого. А он уже второе заседание рассказывает про какую-то воду, про какой-то уголь и кочегарку. Суд затребовал от него доказательства того, что его слова не являются клеветой (на самом деле на данный момент речь идет о порочащих высказываниях — прим. ред. ИА «Банкфакс»), а он принес в суд постановление от Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела и ответ прокуратуры, из которого следует, что состава преступления в моих действиях нет», — добавила она.

Напомним, что Анастасия Камендантова пыталась восстановить здание спортзала в Лобанихе, которое долгое время было закрыто, чтобы устроить в нем ДК. Инициативная глава сельсовета потратила на ремонт помещения не только бюджетные средства, но и деньги, пожертвованные местными жителями. В итоге перейти к эксплуатации здания так и не удалось — оно было закрыто по инициативе районных властей. Это решение чиновники приняли после того, как комиссия из специалистов МЧС, Госинспекции и прокуратуры постановила, что здание нельзя эксплуатировать. В райадминистрации утверждают, что ранее рекомендовали Камендантовой проверить здание перед ремонтом, однако она якобы не вняла их словам.

В то же время сам глава района попал в ситуацию, когда его слова обернули против него самого. Из его выступления на одном из заседаний в Сети широко разошлось высказывание о том, что клуб местным жителям нужен «для оргий». При этом Сергей Ермаков утверждает, что дословно цитировал тех жителей Лобанихи, которым пришлись не по душе инициативы Камендантовой. В попытке объясниться перед жителями района он провел сход, по итогам которого в газете «Сельчанка» вышел обширный материал. В нем Камендантова вместе с юристом и усмотрели поводы для обращения в суд с иском. В то же время Роман Прутовых сам допускает неоднозначные высказывания в адрес Ермакова на свой странице в соцсети «Одноклассники», в связи с чем глава района подумывает о подаче встречного иска.