Интересные данные и факты из жизни Бориса Шергина

Share Tweet Share Share Email CommentsВ тихом местечке Соломбала, что является историческим районом Архангельска, на улице Беломорской Военной Флотилии стоит неприметное здание библиотеки. Она носит имя поморского сказителя и известного художника Бориса Викторовича Шергина.
Это человек, который всю свою жизнь посвятил собиранию былин, сказок, песен о своих земляках холодного края.
Детство
Он появился на свет в конце XIX столетия в семье главного механика Мурманского пароходства, корабельного мастера и талантливого художника. Мать его была уроженкой архангельского края. Она привила любовь к русской поэзии, часто напевая старинные народные песни со своими соседками-поморками.
Всё, что слышал мальчик от своих родителей, он с раннего детства впитывал в себя: любовь к родной стороне, людям, суровым будням сильного северного народа.
Часто в гостях у Шергиных бывали мореплаватели и архангельские поморы. Их песни, былины и сказки он запоминал на всю жизнь. Это явилось базисом его будущих литературных произведений.
В мужской губернской гимназии он решил сшивать тетради и записывать воспоминания детских лет. А его любимыми «игрушками» были кисточки, акварельный набор, орудия труда для резьбы по дереву.
Мальчик умел мастерить морские суда и церкви. Он расписывал всё, что попадалось на глаза: мебель, посуду, стены и печи. Страсть к творчеству русского народа привела его в московское художественное учреждение.
Юношество
В 1913 г. Борис поступил в Строгановское художественно-промышленное училище. Он с теплотой воскрешает в памяти годы, проведённые там. Тогда в Москве и Петербурге вырос интерес к устной словесности. Борис с энтузиазмом представлял некогда собранный материал перед аудиторией в школах, вузах и на встречах художников.
Следующий этап жизни
После 4 лет обучения возвратился на родину и занимался реставрацией, прикладным искусством, резьбой по дереву, продолжая изучать и собирать этнографический материал русского Севера. Там же устроился на работу в кустарно-художественную мастерскую. Художник с любовью реставрировал старинные иконы, к которым относился с благоговением.
Возвращение в Москву
В 1922 г. Борис Викторович переселяется в столицу. Живёт бедно в подвальном помещении. Там он устраивается в институт детского чтения на должность преподавателя, где читает доклады об истории и сложении сказок. С замиранием дыхания слушали ребята его рассказы, изобилующие прибаутками и тонким юмором.
Творчество
Первой серьёзной работой была легенда «Любовь сильнее смерти», написанная в 1922 г. Премьерой писательской деятельности стала книга писателя «У Архангельского города, у корабельного пристанища», изданная в 1924 году. Это сборник былин, который был иллюстрирован автором.
Собрание своих сказок «Шиш московский» вышла в свет в 1930 г. Плодотворный труд имел ошеломляющий успех. Автор озвучивал их в литературных передачах центрального радио.
В 1934 г. Шергин стал профессиональным литератором. Его выступления в различных аудиториях с исполнением собственных сочинений, повествований, песен и историй о детстве и юности впечатляют слушателей.
Далее печатаются его книги «Архангельские новеллы», «У песенных рек», «Поморщина-корабельщина».
Шергин и война
В годы ВОВ сказитель много выступал перед солдатами и работниками тыла. На импровизированных сценах он рассказывал сказки, пел былины и читал свои сочинения.
Книги, о чём они
«У Архангельского города, у корабельного пристанища». Здесь содержатся песенные тексты, мелодии и баллады, традиции северного уклада жизни. Оригинальные иллюстрации, сделанные автором, подчёркивают поэтическое звучание.
«Шиш московский». Содержание охватывает большой временной отрезок, где высмеивается верхушка общественного строя. Главный герой — скоморох, шут, жизнерадостный и весёлый человек. Больше сотни сказок было собрано автором по берегам Беломорья о неунывающем Шише.
«Архангельские новеллы». Сборник повестей, преданий, которые были услышаны от бывалых людей.
«У песенных рек». Собрание рассказов-новелл, афоризмов, мыслей о суждениях и деяниях людей того времени. Красочное описание природы северной местности, яркие воспоминания и впечатления о трудовых людях, мастерах своего дела затронуты на страницах этой книги.
«Поморщина-корабельщина». Записи устных рассказов о Севере. После издания этой книги писатель подвергся критике за антисоветские идеи и мысли, за консерватизм, за любовь к родному краю и поморскому быту.
После изоляции
В течение 10 лет он был предан забвению. Лишь после творческого вечера в 1955г. читатели вновь услышали имя писателя. С 1957 года стали публиковаться новые книги. «Поморские были и сказания», «Океан море русское», «Запечатлённая слава», «Гандвик — студёное море» — сборники устной народной поэзии и авторские произведения. Они вызвали восторженные отклики читателей.
Коллекция новых сочинений в большом объёме появляется в разнообразных журналах. Они рассказывают о северянах, об укладе их жизни, традициях и фольклоре.
Литератор уже жил в двух комнатках коммуналки. Но это был никому не нужный пожилой и больной инвалид, потерявший зрение.
Некоторые другие факты из жизни великого писателя
- Знакомство с М.Д. Кривополеской, сказительницей из Пинеги. После встречи появляется статья о впечатлениях слушателей (1915).
- Собирание местного диалекта и поэтических произведений в губернии Архангельска (1916).
- Американская оккупация севера России. Борис Викторович стал инвалидом, лишившись ноги под вагонеткой во время работ по принуждению. Он отказался от слова, данного своей суженой (1919).
- Член Союза писателей после издания сказок о Шише.
- Борис Викторович окончательно ослеп (1940).
- Знакомство с Ю. Ковалём. Коваль, детский писатель и художник, признавал в Б.Шергине учителя и друга (1966).
- Благодаря этой встрече, продолжалась писательская деятельность Бориса Викторовича. Он писал сказки в журнале «Мурзилка» и сценарии к мультфильмам, которые популярны по сей день.
- Издано собрание произведений в Архангельске (1971).
- 31 октября 1973 г. писателя не стало.
- Библиотека N 5 в Соломбале названа именем северного писателя (2008).
- Издана книга «Не случайные слова» с дневниковыми записями (2010).
- Открытие Мемориальной доски в Москве, в доме на Рождественском бульваре (2011).