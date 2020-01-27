Медсестра из Китая рассказала правду: коронавирусом заражены уже более 90 тысяч человек

Медсестра, которая ухаживает за больными коронавирусом в Ухане, рассказала о том, что на сегодняшний день вирусом заражено больше, чем 90 тысяч человек. И это намного больше, чем официально сообщает правительство. На данный момент видео с признанием медсестры быстро распространилось по всему Китаю и его жители начали критиковать правительство за скрытие реальных данных и за то, что с болезнью никто не борется, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Медсестра на видео говорит о том, что она находится именно в том районе, где впервые был обнаружен коронавирус. Она добавила, что на данный момент заражено больше 90 тысяч человек и болезнь очень быстро распространяется. Медсестра просит, чтобы люди не покидали собственных домов и даже не праздновали китайский Новый год. Кроме того, она предостерегает о том, что не стоит есть за пределами своего дома. Также просит, чтобы все надели маски и защитные очки, специальную одежду, ведь несмотря на заверения правительства, что все под контролем, на самом деле ресурсов катастрофически не хватает. Коронавирус сегодня начинает быстро распространяться не только по территории Китая, но и в других странах уже фиксируются случаи заболевания. Пока что власти не говорят об эпидемии, но признание медсестры наталкивает на совершенно другие мысли.