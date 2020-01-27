Ученые: Пожилым людям сбросить вес помогут утяжеленные жилеты

Держать вес в норме важно в любом возрасте. Но если молодые люди зачастую могут легко распрощаться с лишними килограммами, то пожилым сложнее сбросить накопленный жир.

Но для пожилых людей крайне важно держать вес в норме, ведь это снижает риск развития многих болезней, а также снижает вероятность получения травм.

Ученые Wake Forest University получили грант на 2,9 млн долларов США от National Institute on Aging чтобы проверить, помогут ли худеть пожилым людям утяжеленные жилеты. Также это исследование покажет, может ли ношение утяжеленного жилета заменить традиционные тренировки с отягощениями для поддержания плотности и качества кости у пожилых людей, имеющих лишний вес.

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Ранее исследование Wake Forest University показало, что те пожилые люди, которые следили за рационом, ограничивая в разумных приделах потребление калорий, меньше теряли в объеме мышцы, занимаясь спортом, и имели более крепкие кости.

Но для многих пожилых людей тренировки в зале имеют много минусов. Ведь до тренажерного зала приходится добираться, а за его посещение необходимо платить. Есть еще немало факторов, которые негативно влияют на посещение тренажерных залов пожилыми людьми.

Уже проведено пилотное исследование, в рамках которого добровольцев попросили носить утяжеленный жилет в течение 10 часов в день в течение шести месяцев. Вес утяжеленного жилета составлял 2 фунта. Его можно было носить под одеждой и он не сковывал движения. И тогда результаты показали, что такой жилет помогает сбросить вес.

В рамках нового исследования, которое продлится до апреля 2024 года, 192 взрослых в возрасте 60-85 вновь будут сбрасывать вес. Их разделят на три группы. Первая группа будет худеть самостоятельно. Участники второй группы будут худеть по программе, и носить утяжеленный жилет. Добровольцы третьей группы будут худеть по программе, а также они должны будут посещать тренировки с отягощениями. Стартует исследование весной 2020 года.

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