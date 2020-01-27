Путин обновил состав кадрового резерва – в него вошли татарстанцы

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. В список добавили 18 человек, теперь он состоит из 138 кадров. В нем есть представители Татарстана: заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«В обновленный состав президентского резерва, находящегося под патронажем главы государства, вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества, — говорится в сообщении. — Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности».

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, Севастополя.