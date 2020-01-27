Путин произвел ротацию в президиуме Госсовета РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин осуществил ротацию состава президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав президиума Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Предыдущее распоряжение о ротации президиума Госсовета РФ было подписано 2 августа 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о внесении изменений в Конституцию. В частности, документом предлагается внести норму о Государственном совете РФ. Согласно поправке, Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Его статус должен быть определен отдельным федеральным законом.

На сегодняшний день Госсовет является совещательным органом при президенте. В Госсовет входят члены правительства, главы регионов, спикеры Совета Федерации и Госдумы и лидеры парламентских фракций.